Boris Izaguirre aparece como Dios lo trajo al mundo

Es de conocimiento público que el periodista y experto en moda Boris Izaguirre se encuentra desde hace días en Venezuela, disfrutando de lugares increíbles. El criollo se fue a la isla de Margarita, en dónde realizó unas fotos que han impactado a sus seguidores.

Se quita la ropa

A través de Instagram, Izaguirre que vive en la madre tierra España, posteó un carrusel de tres imágenes posando sin nada de ropa y duchándose en un increíble lugar llamado los Ranchos de Chana.

“Love Boris” posteó las fotografías luciendo muy sonriente por disfrutar del mágico lugar y bañarse al aire libre, para conectar con la madre naturaleza.

"Una ducha al aire libre en isla Margarita. Nada como el color de Chana en los Ranchos de Chana. Siena caribeño", escribió el periodista casado con el español Rubén Nogueira, encargado de tomar la foto.

La imagen dejó a los seguidores de Boris impactados, por verlo sin nada de pudor como Dios lo trajo al mundo.

Momentos únicos

Desde que arribó a Venezuela hace semanas, el nacido 29 de septiembre de 1965, ha compartido cada momento en el país como visitando el Club Social Chino, celebrando el cumpleaños de su inseparable amiga Titina Penzini y en una reunión con Osmel Sousa, Marianela Salazar y Diego Arroyo Gil.

El hombre de 59 años también ha asistido a lugares como la Hacienda Santa Teresa, Quinta Anauco y Todasana.