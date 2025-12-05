LVBP: Carlos Rodríguez vuelve a convertirse en la regadera del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Desde su debut en la temporada 2023/24, Carlos Rodríguez se ha convertido en todo un baluarte para los Navegantes del Magallanes. El joven jardinero, que está a par de días de cumplir 25 años de edad, no ha dejado de destacar, tanto por su excelsa ofensiva en los jardines, como por su fantástica capacidad hiteadora.

El toletero, que recientemente firmó contrato en Estados Unidos con los Padres de San Diego, ha sido uno de los mejores bateadores de contacto de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en los últimos años, y aunque en esta zafra 2025/26 empezó con algo de lentitud, finalmente ha logrado encontrar su ritmo.

Este jueves 4 de diciembre, Carlos Rodríguez fue la gran figura ofensiva del Magallanes en la paliza ante Tigres de Aragua, al conectar tres inatrapables en cuatro turnos al bate, con par de dobletes y una carrera impulsada, para así mejorar sus promedios y convertirse en uno de los mejores bateadores de la liga.

Carlos Rodríguez sube como la espuma

Y es que, con su jornada sumamente positiva en el triunfo ante Tigres de Aragua, Carlos Rodríguez ha entrado directamente entre los mejores promedios de la temporada actual, ya que batea para .343. Este es el sexto mejor average de la LVBP en este momento, 30 puntos por debajo del líder, Gorkys Hernández, quien batea para .373.

Además, el resto de promedios del "Chin" son igual de espectaculares. Su OBP se ubica en .408; su slugging en .435 y su OPS en .843, números que hablan de su excelente capacidad de embasarse, ya que además de sus 37 inatrapables, también posee 11 boletos.

Sin duda, el nivel de Carlos Rodríguez es una grata noticia para los Navegantes del Magallanes, equipo que, necesitaba desesperadamente del despertar ofensivo del "Chin", para repuntar una toletería que ha sufrido bastante en la 2025/26.