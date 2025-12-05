Trent Alexander Arnold se rompe: "Absolutamente destrozado por esto"

Suscríbete a nuestros canales

Las lesiones simplemente no han permitido brillar a Trent Alexander Arnold en su primera temporada con el Real Madrid. Un día después de la lesión, el parte médico confirmó que el defensor estará dos meses de baja por una incapacidad muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda. Esto supone un contratiempo importante para el jugador, quien había comenzado a adaptarse al ritmo y las exigencias de los merengues.

La caída del inglés contra el Athletic Club representa un golpe anímico en sus aspiraciones de volverse una pieza determinante en estos primeros pasajes ddel año. Esta ausencia prolongada significa que Trent no volverá a estar en plena actividad hasta el próximo año, un golpe duro para su regularidad y progresión en su campaña de estreno con el club blanco.

No ha sido la primera parte más destacada para el Alexander Arnold, que apenas ha completado dos partidos (vs Elche, Girona, y uno en Champions League ante Olympiacos) y 55 minutos que disputó en San Mamés hasta su lesión, sumando un total de 497 minutos de acción en la 2025-26.

Trent Alexander Arnold se perderá al menos 10 partidos

La presencia del británico es clave para Xabi Alonso, tomando en cuenta que fue una de los grandes adquisiciones previo a la vigente campaña. La pérdida del zaguero es un golpe sensible para los merengues, donde se perderá compromisos ante Manchester City, Mónaco y Benfica en la UEFA Champions League y la semifinal de la Supercopa de España frente a Atlético de Madrid.

Absolutamente destrozado por esto. ¡El momento duele pero voy a trabajar duro para volver más fuerte y mejor! Nos vemos en el 2026 madridistas", expresó el ex Liverpool.

La lesión corta nuevamente el ritmo que venía adquiriendo y retrasa su consolidación en el equipo. Ahora, su principal objetivo será recuperarse por completo para regresar en 2026 con la intención de recuperar terreno y demostrar su verdadero potencial.