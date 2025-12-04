El Real Madrid pierde otra vez a Trent Alexander Arnold en el momento menos indicado

Suscríbete a nuestros canales

Justo cuando parecía que todas eran buenas noticias para el Real Madrid tras la gran victoria de visita 0-3 contra el Athletic Bilbao, los de Xabi Alonso recibieron un balde de agua fría tras confirmar la gravedad de la lesión de Trent Alexander Arnold. El defensor inglés se lesionó en la segunda parte del partido contra los "leones" y obligará a cambiar los planes de su técnico.

Las pruebas medicas revelaron que el lateral sufre una lesión muscular en la pierna izquierda, así lo confirmó el Real Madrid en un adelanto informativo. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Trent Alexander-Arnold por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", reza el comunicado.

El Real Madrid se olvida de Trent Alexander Arnold para la Champions y Supercopa

El jugador de 27 años, que ya se ha perdido varios encuentros esta temporada por lesión, apunta a estar hasta dos meses de baja, lo que dejaría al Real Madrid sin su reciente fichaje para cerrar la fase de liga de la Champions League, una competencia en la que no tiene asegurado ni mucho menos un lugar entre los primeros ocho clasificados (que pasan directo) hasta el momento.

Entre los posibles más de diez compromisos que se pierda Trent Alexander Arnold, destacan: Los partidos de Champions ante Manchester City, Mónaco y Benfica, la semifinal de Supercopa de España contra el Atlético de Madrid, con una posible final, mientras que por liga se quedaría sin jugar los choques contra Sevilla, Betis o Alavés.