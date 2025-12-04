LVBP: Tigres rugen con más fuerza y mantienen en el sótano a Leones

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este miércoles en la LVBP tuvo un gran careo entre Leones del Caracas y Tigres de Aragua, dos equipos con presentes distintos pero con los mismos objetivos. El duelo se desarrolló en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay y tuvo como triunfador al elenco de casa, con pizarra de 8 a 3.

Tigres hunden más a Leones

Luego de inning y medio sin daños, las acciones comenzaron a tomar color en la parte baja del segundo. Allí, los bengalíes picaron adelante gracias a un rally de tres anotaciones, en las que colaboraron Keyber Rodríguez con elevado de sacrificio, Franklin Torres con sencillo, y Gorkys Hernández con triple.

Los de casa volvieron a pegar fuerte y con precisión para aumentar la ventaja, esto mientras los lanzadores José Martínez, Daniel Juárez y Andrew Schultz se combinaron para mantener en cero a los melenudos en cinco capítulos. La cuota ofensiva estuvo a cargo de Keyber Rodríguez, con otro elevado de sacrificio en el tercero; así como Alberth Martínez, con hit productor en el quinto.

Ya en la recta final aparecieron los cuadrangulares. En el sexto, Aldrem Corredor disparó uno solitario para romper la blanqueada. Luego, en el séptimo, Alberth Martínez respondió con otro similar. Sin embargo, Corredor apareció en el octavo con un tablazo de dos rayitas para descontar.

El último en mover el marcador fue José "Cafecito" Martínez, quien aprovechó su último turno de la noche en la baja del octavo para remolcar a José Peraza con la carrera que sentenció las acciones en Maracay.

De esa manera, Tigres de Aragua (21-18) corta su seguidilla de derrotas para mantenerse al acecho del primer lugar de la tabla de posiciones. Por su parte, Leones del Caracas (17-21) sufre otro duro revés que no le permite salir del sótano.