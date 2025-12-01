El jinete de Rozagante rompe el silencio y explica las posibles causas de la derrota en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este domingo 30 de noviembre marcó otro avance en la temporada de carreras que está por llegar a su fin en el hipódromo La Rinconada. Cabe destacar que se realizó la cuadragésima sexta reunión del año, correspondiente a la fecha 13 del tercer meeting de 2025, en la que se llevaron a cabo doce competencias y un 5y6 marcado por récord en recaudación.

Carreras hípicas: La Rinconada profesionales destacados

Por su parte el entrenador más destacado fue Carlos Radelli quien fue capaz de ganar en tres ocasiones. Mientras que por los jinetes tres de ellos lograron par de victorias como lo son: Jaime Lugo, Yonkleiver Díaz y Yoelbis González.

La tarde de ayer a la altura de la sexta carrera se llevó a cabo una competencia especial para caballos nacionales e importados de 3 años, ganadores de 1 carrera, en la que participaron seis purasangres por una bolsa a repartir adicional especial de $28.600 en recorrido de 1.300 metros.

El pupilo entrenado por Gabriel Márquez y propiedad del Stud “Don Rafael V”, Rozagante (Usa), se presentaba a la carrera como uno de los favoritos por el público apostador, principalmente por la manera en que se impuso en su segunda carrera en la arena de Coche.

Resoluciones: Informe carreras hipódromo Reunión 46

La monta del zaino de tres años fue por parte del jinete profesional Jhonathan Aray con 58 kilos, y luego de la carrera informó sobre lo sucedido en pista a los comisarios.

Informes: “El jinete JHONATAN ARAY del ejemplar ROZAGANTE (USA) N°06, informó que sintió a su conducido, agotado en la recta final”.

El ejemplar ocupó la quinta casilla en carrera ganada por el ejemplar Ganbatte con la monta de Yonkleiver Díaz.