Aray mantiene la cima: Los rivales no aprovechan y el líder de la tabla de jinetes sigue inmutable en La Rinconada

El Hipódromo La Rinconada culminó con éxito su cuadragésima quinta reunión del tercer meeting el pasado domingo. La jornada, que constó de trece competencias, destacó por el impresionante desempeño del 5y6 nacional, que registró una recaudación que ascendió a Bs. 196.161.800,00.

Esta cifra no solo refleja la gran participación del público apostador, sino que se posiciona como el segundo mayor monto histórico para el popular juego, quedando solo por debajo del récord absoluto alcanzado recientemente.

Varias sorpresas: Buenos Dividendos La Rinconada

La excelente recaudación se tradujo en dividendos apetecibles, ya que durante la jornada varios ejemplares que se impusieron en las válidas lograron abonar un buen dividendo. Un total de 185 afortunados lograron sellar los seis aciertos, y de esta manera obtienen un premio individual de Bs 566.855,95. Por su parte, los 4.336 tickets que acertaron cinco ganaron Bs. 6.270,30 cada uno.

Rodríguez y Quevedo Protagonistas de la Tarde: Reunión 45

La jornada tuvo dos claros protagonistas entre los profesionales. Jean Carlos Rodríguez sobresalió con el doblete, al ganar con los ejemplares Day Of Glory y Zeppelin.

Mientras que Francisco Quevedo se llevó los honores. El látigo conquistó las dos pruebas selectivas de la tarde, al guiar al triunfo a Li Tre Fratelli y a la yegua chilena Steady, consolidándose como una figura clave en las carreras de alto nivel.

(Li Tre Fratelli)

(Steady)

El actual jinete líder en la estadística, por su parte, tuvo una tarde discreta. Si bien había firmado cuatro montas inicialmente (una de ellas retirada), no logró visitar el recinto de ganadores, lo que se convirtió en una jornada sin triunfos en el marcador.

Ya cumplida la duodécima fecha de carreras del tercer meeting así van las cosas:

1 Jhonathan Aray con 18 victorias.

2 Jaime Lugo y Oliver Medina con 13 victorias

3 Robert Capriles con 11 victorias.

4 Winder Véliz y José Alejandro Rivero con 9 victorias.

5 Yoelbis González y Francisco González con 8 victorias.