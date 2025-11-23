Sacó la clase: Li Tre Fratelli se reivindica y en final dramático se queda con el XLVI Clásico “Burlesco” GII

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 23 de noviembre tendrá un atractivo programa de 12 carreras que se disputará en el majestuoso óvalo de Coche. Además, la jornada ofrecerá el XLVI Clásico “Burlesco” GII y el LXXI Clásico “Aviación Militar Bolivariana” GII. De igual manera, se realizará el emocionante sellado del 5 y 6 que buscará otra marca en recaudación.

La Rinconada: Li Tre Fratelli, en un final emotivo entre tres ejemplares, se lleva XLVI Clásico “Burlesco” GII

La sexta competencia, correspondiente a la programación de la reunión 45 en el hipódromo La Rinconada, en su tercer mitin, se llevó a cabo el XLVI Clásico “Burlesco” GII para ejemplares nacionales e importados de 3 y más años, en la que seis ejemplares se pelearon una bolsa adicional especial a repartir de $125.000, entre ellos, Li Tre Fratelli, que se queda con este evento de manera contundente.

Esta carrera estuvo reservada para ejemplares nacionales e importados de 3 y más años. Li Tre Fratelli se adjudicó la victoria de manera solvente y categórica sobre el importado Gran Yaco y Vino Tinto, que llegaron muy cerca uno del otro en este final electrizante desde principio a fin. El ganador fue conducido por Francisco Quevedo, y la preparación de Carlos Luis Uzcátegui, quien representó a la divisa del Stud “Don Rafael V”.

Francisco Quevedo, una vez más, lució sus mejores condiciones sobre el lomo del entrenado de Uzcátegui, quien aprovechó el estado de la pista y la velocidad inicial del hijo de Tiz West para ganar de punta a punta este evento. Para su entrenador fue su selectiva 16 de la temporada.

Esta prueba se corrió en distancia de 1.800 metros con registro de 115,1 con parciales de 26,4; 50,4 y 75,2 con un Li Tre Frateli, siempre en la delantera y que la final pareció quedarse, pero sacó la casta de campeón para retornar a la punta y dejar un margen de pescuezo sobre Gran Yaco con Jaime Lugo, que vendió cara su derrota.

Tercero llegó Vino Tinto, que atropelló con fuerza, pero sin comprometer a los dos primeros. Cuarto Arrebol y cerró el marcador el importado Magic Shadow (USA). Último sin finalizó el argentino Tuco Salamanca.