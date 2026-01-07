La gratitud trascendió fronteras: El histórico Eibar Coa respalda el gesto humano del INH con Daniel Coa

Suscríbete a nuestros canales

La gestión del Superintendente de Actividades Hípicas, Antonio Álvarez Cisneros, consolida su sello en el hipismo nacional no solo a través de la organización deportiva, sino mediante un profundo sentido de responsabilidad social. El reciente gesto de apoyo brindado al jinete profesional Daniel Coa generó una onda de impacto que resonó hasta los circuitos internacionales, captando la atención de una leyenda venezolana.

El Superintendente, conocido como "El Potro" Álvarez, demostró una vez más que el valor humano constituye un pilar fundamental en la reactivación de la industria. Su decisión de brindar ayuda y facilitar un proceso de rehabilitación integral para Daniel Coa, quien enfrenta una situación personal compleja, trascendió el ámbito local y mereció un reconocimiento de peso.

El Agradecimiento de una Leyenda: Eibar Coa

El gesto del INH con Daniel Coa motivó una emotiva reacción pública de su tío, el reconocido ex jinete Eibar Coa. Eibar Coa es una figura cimera en la historia del deporte venezolano, un profesional cuya trayectoria en Estados Unidos resulta ineludible. Su campaña en el hipismo norteamericano, iniciada en 1993, se extendió hasta 2011, cuando una grave caída le produjo fracturas en la cervical y la tráquea, requiriendo dos complejas operaciones que salvaron su vida.

El legado de Eibar Coa es innegable: acumuló 4.080 victorias, obtuvo 22 estadísticas de forma sobresaliente y logró su inclusión en el selecto Salón de la Fama de NYRA por registrar más de 300 triunfos en un año. Además, ostenta el título de primer jinete criollo en superar la barrera de las 3.000 victorias en Estados Unidos.

Un Gesto que Fortalece la Familia Hípica

Eibar Coa utilizó su cuenta personal en la plataforma (X) para agradecer públicamente al Superintendente Álvarez (@potroalvarez) por la noble acción emprendida en beneficio de su sobrino. El legendario jinete enfatizó que la intervención del INH se transformó en un apoyo crucial para la familia.

En un segundo mensaje, Eibar Coa expresó con claridad el alcance de esta medida institucional:

"Con este gesto, el INH no solo ayuda a Daniel a volver a sus actividades como jinete activo en mejor forma y como mejor persona, sino también ayuda sin saberlo a nuestra familia que hemos intentado en varias ocasiones ayudarlo sin resultados positivos. Gracias."

Antonio Álvarez: Compromiso Todo el Apoyo @Inh

Este reconocimiento subraya que el compromiso del Superintendente Antonio Álvarez Cisneros se extiende más allá de la organización de las carreras y la reapertura de la temporada; edifica un tejido de protección social que rescata y valora a los profesionales del gremio.

El INH, bajo esta administración, se posiciona como una institución garante del bienestar de su comunidad, dejando una huella de impacto positivo en el deporte y en la vida de sus protagonistas.