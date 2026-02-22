El "ojo de halcón" llega al diamante: El sistema ABS revoluciona el arbitraje en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

El sonido del bate ya no es el único protagonista en los campos de entrenamiento de la MLB. Este año, el foco de atención se ha desplazado hacia las pantallas gigantes y la tecnología de rastreo, gracias a la implementación del Sistema de Desafío de Bola-Strike (ABS, por sus siglas en inglés), una herramienta que promete eliminar la subjetividad de la zona de strike.

¿Cómo funciona la justicia digital?

A diferencia de un sistema totalmente automatizado donde una voz dicta la sentencia en el oído del umpire, el modelo de desafío permite que el juego mantenga su esencia humana hasta que un jugador decide intervenir.

El proceso es rápido y visualmente atractivo para el espectador. Un sistema de cámaras y sensores de alta precisión rastrea la ubicación exacta de cada lanzamiento en relación con la zona de strike personalizada de cada bateador. Si un lanzador, receptor o bateador considera que el umpire se equivocó, solicita la revisión de inmediato. En cuestión de segundos, un gráfico en 3D del lanzamiento se proyecta tanto en la pantalla gigante del estadio como en la transmisión televisiva, mostrando si la bola "mordió" o no la zona de strike.

Un inicio revelador: La precisión de los datos

Los datos obtenidos durante los cinco encuentros del primer día de pretemporada han dejado claro que la percepción humana tiene un margen de error considerable. Según informes oficiales de la MLB, de un total de 23 decisiones revisadas, más de la mitad fueron modificadas.

Específicamente, 13 sentencias fueron revertidas, lo que representa una tasa de éxito del 56.5% para los jugadores que solicitaron el desafío. Esta cifra sugiere que en casi 6 de cada 10 ocasiones en las que se cuestionó el criterio del umpire, la tecnología terminó dándole la razón al deportista.

El factor espectáculo

Más allá de la justicia deportiva, el ABS está diseñado para el entretenimiento. La MLB ha logrado que el proceso de revisión sea un evento en sí mismo. Cuando el gráfico aparece en pantalla, el suspenso en las gradas es similar al de un VAR en el fútbol o al Ojo de Halcón en el tenis, generando una reacción inmediata del público cuando el punto de impacto aparece en el visor.

El camino a la temporada regular

Aunque el sistema está en fase de prueba intensiva durante estos entrenamientos primaverales, la alta tasa de reversiones pone sobre la mesa el debate de si el sistema ABS debería ser permanente y universal en el futuro cercano. Por ahora, los jugadores parecen abrazar la oportunidad de tener una "segunda opinión" tecnológica que respalde su visión en el plato, garantizando que el resultado de un partido no dependa de un simple error de apreciación.