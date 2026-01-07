Gestión solidaria: El Superintendente se reúne con Daniel Coa y extiende el respaldo institucional al jinete profesional

Suscríbete a nuestros canales

La industria hípica venezolana experimenta un momento de revitalización, un impulso forjado por la visión inquebrantable y el compromiso férreo de sus autoridades.

A la cabeza de esta labor fundamental, el Superintendente de Actividades Hípicas, Antonio Álvarez Cisneros, ha demostrado un apoyo rotundo y sostenido hacia todos los pilares que conforman este deporte, desde los propietarios y entrenadores hasta los miles de trabajadores que, con su esfuerzo diario, hacen posible que el espectáculo de las carreras de caballos, el deporte de los reyes, llegue semana a semana al disfrute de todos los venezolanos.

La gestión del Superintendente Álvarez se enfoca en la estabilidad y el crecimiento del sector, una promesa que ahora se concreta con anuncios de gran calado para la afición.

Calendario de Gala: La Emoción Regresa a las Pistas

El entusiasmo se dispara ante la confirmación oficial del inicio de la temporada 2026.

Valencia tendrá el honor de levantar el telón el sábado 17 de enero . Doce emocionantes llamados conforman la jornada de reapertura, con la disputa estelar del Clásico Inauguración como principal atractivo.

En La Rinconada, el espectáculo llega al día siguiente, el domingo 18 de enero. Las autoridades han anunciado veintiocho llamados, cifra que permitirá definir con precisión el número de competencias que llenarán la cartelera dominical. Es crucial destacar que esta jornada incluirá la celebración de dos pruebas selectivas de Grado II, elevando el nivel deportivo y el prestigio de la reunión.

El Superintendente Álvarez Cisneros, con esta planificación robusta, asegura que el hipismo retome su lugar como una fuente de entretenimiento nacional y un motor económico que beneficia a múltiples familias.

Mano Amiga Institucional: El Superintendente Brinda Apoyo Personal

El compromiso del líder hípico trasciende la esfera administrativa y abraza la dimensión humana de la industria. Un ejemplo reciente subraya esta postura de solidaridad:

En una demostración de sensibilidad y cercanía, el jinete profesional Daniel Coa acudió a las oficinas del Superintendente Antonio Álvarez en búsqueda de orientación y ayuda personal. El deportista atraviesa una situación que requiere superar, y encontró en el máximo representante del INH una figura de apoyo.

Este encuentro no pasó desapercibido, y la cuenta oficial (X) del Instituto Nacional de Hipódromos (@Inh) sirvió para que el profesional dejara un mensaje tras su reunión con el Potro Álvarez, donde destaca la disposición inmediata de la autoridad para escuchar y asistir a los miembros de la comunidad hípica que atraviesan momentos difíciles. La labor de acompañamiento que ejerce el Superintendente Antonio Álvarez Cisneros no solo fortalece la actividad en las pistas, sino que edifica un sentido de familia y protección social dentro del entorno hípico.

El Superintendente, con su liderazgo proactivo y empático, sienta las bases para un hipismo más organizado, exitoso y humano.

Números: Jinete La Rinconada Victorias

Es importante contextualizar la reciente actividad del jinete profesional Daniel Coa. Tras su reaparición en el Hipódromo La Rinconada a finales del mes de mayo, Coa demostró su habilidad y persistencia en la pista. El jinete completó un total de cuarenta y nueve montas, donde logro siete valiosos triunfos durante ese lapso.

Un punto culminante en su trayectoria reciente fue su última victoria, alcanzada en la disputa del prestigioso Clásico Gaceta Hípica (Grado III), una hazaña que consiguió al guiar a la yegua Bella del Cielo, ejemplar que entrena Fernando Parilli Araujo. Esta actuación subraya la vigencia de su talento en el circo hípico nacional.