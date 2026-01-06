La Rinconada anuncia 28 llamados que servirán para definir las carrera a realizar en la jornada inaugural de enero

Suscríbete a nuestros canales

El hipismo nacional confirma su inicio de temporada. Tras la ratificación de diversas fuentes, la jornada de carreras comenzará en Hinava y La Rinconada los días 17 y 18 de enero, respectivamente.

El óvalo de Coche (La Rinconada) presenta un panorama sólido en su convocatoria inicial, donde se puede apreciar un total de 28 llamados a pista para la reunión 001. La Junta de Carreras determinará el cuadro final de competencias que se disputarán el domingo 18 durante la sesión de inscripciones del próximo lunes 12 de enero. Este volumen inicial augura una dinámica altamente atractiva para aficionados y profesionales del sector.

Partida de Lujo con Doble Cartel Selectivo

El inicio de la hípica nacional se viste de gala con la inclusión de dos eventos selectivos de gran tradición, ambos fijados en el recorrido de 1.400 metros:

LXXVII Clásico “Francisco de Miranda” (GII): Este evento de Grado II constituye una cita ineludible para los ejemplares que buscan posicionarse en la élite de su generación.

L Clásico “Andrés Bello” (GII): Un clásico que conmemora la trayectoria histórica del hipismo en el país y eleva el nivel competitivo de la jornada inaugural.

En el caso de Valencia: Se va disputar la Copa inauguración en recorrido de 1.200 metros para yeguas de cuatro y más años.

La inclusión de estos dos clásicos de Grado II subraya la intención de las autoridades de elevar inmediatamente el estatus de la competición.

Premiaciones Históricas: Incremento del 10% y a tasa Euro

Otro punto de crucial relevancia que subraya el compromiso con la industria es el incremento del 10% que experimentan las pruebas comunes y, lógicamente, las selectivas en su premiación. Este aumento busca revitalizar la participación y la inversión en la cría y el entrenamiento.

Lo más significativo, sin embargo, reside en la reestructuración del bono adicional. La Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela (FPHV), presidida por Kelvin Álvarez, indicó el pasado mes de diciembre que el bono adicional ahora se fija a la tasa del euro (€).

Esta medida representa un cambio fundamental en la economía hípica nacional, pues ofrece una base de cálculo de las ganancias mucho más estable, indexada a una divisa fuerte. La estabilidad económica de las premiaciones inyecta confianza a los propietarios, entrenadores y jinetes, quienes ven protegida y valorada la inversión y el esfuerzo detrás de cada ejemplar.

El arranque de la temporada 2026, con estos dos grandes clásicos y el significativo aumento en las bolsas de premios, establece un precedente positivo y promete una campaña de alto nivel competitivo y económico en La Rinconada y Hinava.

Llamados: La Rinconada Primera Fecha

A continuación, se presenta la información de los 28 llamados a carreras para la jornada inaugural del 18 de enero, donde se detalla la categoría, la distancia y la premiación (premio base en bolívares y bono en euros).

Nro. Llamado Evento / Categoría Edad / Condición Distancia Premio Base (Bs.) BONO (€) 01 LXXVII CLÁSICO “FRANCISCO DE MIRANDA” (GII) Caballos 3 Años (Nac. e Imp.) 1.400 Mts 7.000,00 137.500 € 02 L CLÁSICO “ANDRÉS BELLO” (GII) Yeguas 3 Años (Nac. e Imp.) 1.400 Mts 7.000,00 137.500 € 03 HANDICAP LIBRE Caballos 6+ años, gan. 5+ carreras 1.200 Mts 3.600,00 31.460 € 04 HANDICAP LIBRE Yeguas 6+ años, gan. 5+ carreras 1.200 Mts 3.600,00 31.460 € 05 HANDICAP LIBRE Caballos 4 y 5 años, gan. 3 y 4 carreras 1.400 Mts 3.600,00 28.600 € 06 HANDICAP LIBRE Yeguas 4 y 5 años, gan. 3 y 4 carreras 1.400 Mts 3.600,00 28.600 € 07 HANDICAP LIBRE Caballos 6 años, gan. 3 y 4 carreras 1.100 Mts 3.600,00 25.740 € 08 HANDICAP LIBRE Yeguas 6 años, gan. 3 y 4 carreras 1.100 Mts 3.600,00 25.740 € 09 HANDICAP LIBRE Caballos 7+ años, gan. 3 y 4 carreras 1.300 Mts 3.600,00 25.740 € 10 HANDICAP LIBRE Yeguas 7+ años, gan. 3 y 4 carreras 1.300 Mts 3.600,00 25.740 € 11 HANDICAP LIBRE Caballos 4 y 5 años, gan. 2 carreras 1.200 Mts 3.000,00 25.740 € 12 HANDICAP LIBRE Yeguas 4 y 5 años, gan. 2 carreras 1.200 Mts 3.000,00 25.740 € 13 HANDICAP LIBRE Caballos 6 años, gan. 1 y 2 carreras 1.100 Mts 2.000,00 24.310 € 14 HANDICAP LIBRE Yeguas 6 años, gan. 1 y 2 carreras 1.100 Mts 2.000,00 24.310 € 15 HANDICAP LIBRE Caballos 7+ años, gan. 1 y 2 carreras 1.300 Mts 2.000,00 24.310 € 16 HANDICAP LIBRE Yeguas 7+ años, gan. 1 y 2 carreras 1.300 Mts 2.000,00 24.310 € 17 HANDICAP LIBRE Caballos 3 años, gan. 1 carrera 1.100 Mts 3.200,00 31.460 € 18 HANDICAP LIBRE Yeguas 3 años, gan. 1 carrera 1.100 Mts 3.200,00 31.460 € 19 HANDICAP LIBRE Caballos 4 años, gan. 1 carrera 1.200 Mts 2.400,00 22.880 € 20 HANDICAP LIBRE Yeguas 4 años, gan. 1 carrera 1.200 Mts 2.400,00 22.880 € 21 HANDICAP LIBRE Caballos 5 años, gan. 1 carrera 1.100 Mts 2.000,00 22.880 € 22 HANDICAP LIBRE Yeguas 5 años, gan. 1 carrera 1.100 Mts 2.000,00 22.880 € 23 HANDICAP LIBRE Caballos 3 años, Debutantes o no gan. 1.100 Mts 2.800,00 28.600 € 24 HANDICAP LIBRE Yeguas 3 años, Debutantes o no gan. 1.100 Mts 2.800,00 28.600 € 25 HANDICAP LIBRE Caballos 4 años, Debutantes o no gan. 1.300 Mts 2.200,00 22.880 € 26 HANDICAP LIBRE Yeguas 4 años, Debutantes o no gan. 1.300 Mts 2.200,00 22.880 € 27 HANDICAP LIBRE Caballos 5+ años, Debutantes o no gan. 1.100 Mts 1.600,00 21.450 € 28 HANDICAP LIBRE Yeguas 5+ años, Debutantes o no gan. 1.100 Mts 1.600,00 21.450 €

Reglas Específicas de Hándicap

El reglamento oficial detalla las siguientes aplicaciones de peso para distintas categorías de ejemplares: