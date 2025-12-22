La Rinconada se revaloriza: Fundación de Propietarios Hípicos confirma aumento del 10% en el pote de premios para 2026

Suscríbete a nuestros canales

El hipismo venezolano no detiene su marcha. Tras la conclusión de la temporada 2025 en La Rinconada, que finalizó con la reunión 48 y el exitoso primer Jockey Challenge 56 ganado por Ricardo Santana Jr., las autoridades del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) trabajan arduamente para garantizar una campaña 2026 de impacto.

El superintendente de Actividades Lícitas, Sr. Antonio Álvarez Cisneros, y su equipo de trabajo no descansan. Con la mirada puesta en el futuro y en mejorar la calidad de las carreras, se anunciaron ajustes cruciales que buscan revitalizar el deporte. La tarde del 21 de diciembre, una publicación en la cuenta de X de @dimensionhipica reveló los cambios implementados en conjunto con los propietarios.

La Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela (FPHV), presidida por Kelvin Álvarez, comunicó diversas noticias que impactarán de forma directa la nueva temporada de 2026 en el Hipódromo La Rinconada.

Impacto Económico y Revalorización de la Cría Nacional

Los principales anuncios se centran en el valor económico de las carreras y la protección del producto nacional:

Aumento Lineal del 10%: El pote de premios registra un aumento significativo del 10% de forma lineal. Esta mejora aplica a absolutamente todas las pruebas del calendario, desde las carreras ordinarias hasta las pruebas clásicas. Cotización al Euro: El pote de premios ahora se cotizará a la tasa euro (€). Este cambio representa un ajuste de divisa respecto a la moneda que se utilizaba previamente. La decisión busca ofrecer mayor estabilidad y revalorización a los premios hípicos. Bono para la Cría Nacional: Los ejemplares nacidos y criados en Venezuela que ganen una prueba contra ejemplares importados recibirán un bono del 10% del pote a repartir. Este premio se dispone de forma exclusiva al ejemplar ganador de la competencia, un estímulo directo a la calidad del purasangre local.

Blindaje de la Triple Corona y Clásicos Fundamentales: La Rinconada

La FPHV y el INH también implementaron medidas que blindan el calendario selectivo para los ejemplares criollos, lo que asegura la exclusividad en las pruebas de mayor tradición:

Triple Corona Exclusiva: La Triple Corona Nacional se correrá con carácter exclusivo para todo ejemplar (machos y hembras) de tres años nacido y criado en Venezuela.

Clásicos de Dosañeros: Los clásicos Ciudad de Caracas (Dosañeras) y Antonio José de Sucre (Dosañeros) también mantienen su exclusividad para el producto nacional.

Premios Elevados: Los tres clásicos que componen la Triple Corona (Clásico José Antonio Páez, Clásico Cría Nacional y Clásico República de Venezuela) contarán con un premio garantizado de $200.000 (Doscientos mil dólares) cada uno.

Estos ajustes económicos y reglamentarios preparan el terreno para una temporada 2026 de alta competitividad en La Rinconada, donde se espera una lucha épica por los grandes premios de la Triple Corona y una mayor revalorización del caballo venezolano.