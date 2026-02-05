Lo que se comenta: En la primera válida para el 5y6 dominical hay una yegua que se perfila como el dato más corrido ¿De quién se trata?

Suscríbete a nuestros canales

Las carreras venezolanas poseen una mística difícil de replicar. No son solo una competencia de velocidad, sino un fenómeno cultural donde el rugido de las tribunas en la recta final parece empujar a los jinetes.

En cada partida se siente el peso de una tradición que corre por las venas del país, convirtiendo cada domingo en un ritual de esperanza, estrategia y pura adrenalina bajo el sol del Caribe.

Por esta razón, el hipódromo La Rinconada presentará este domingo 08 de febrero la reunión número 06 del primer meeting, con una nutrida programación de 11 competencias, con una condicional especial para yeguas nacionales e importadas.

Además, dentro de la cartelera de la jornada dominical se contempla las pruebas válidas para el juego del 5y6 Nacional, a iniciarse en la sexta carrera.

Datos más corrido: Yegua 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Casualmente, la sexta competencia será la primera válida es reservada para yeguas nacionales e importadas de 4 y más años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.300 metros.

La alazana Victory Rose (número 6), es una de las competidoras para esta prueba válida, con la monta del látigo Oliver Medina y la preparación de Ramón García Mosquera para el Stud Belaia. Se perfila como la segunda favorita para Gaceta Hípica.

En su penúltima actuación, realizada el 14 de diciembre del 2025, la nacida y criada en el Haras Los Samanes, Polo & Racing llegó tercera a 9 3/4 cuerpos de la ganadora importada Tizn’t Anymore (USA). Culminada la competencia su jinete Yamper González informó ante la Junta Nacional de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), que su conducida Victory Rose tuvo tropiezos en los metros finales.

Sin embargo, el día jueves 15 de enero del presente año, el INH informó el retiro de la pupila de García Mosquera por concepto de Estado Febril.

Foto: X @OficialINH.

Ajuste de Victory Rose en La Rinconada:

El miércoles 04 de este mes, Victory Rose ajustó 17,2 34,2 (400MTS) (EP) 49,4/ 65,3// DE CARRERON, así quedó registrado en la hoja de ajuste de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).