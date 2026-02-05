Richard Páez volverá a dirigir y asumirá el banquillo de este equipo

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido entrenador venezolano, Richard Páez, volverá a liderar un proyecto futbolero, tras ser anunciado como nuevo director técnico del Cúcuta Deportivo, que actualmente compite en la primera división de Colombia.

Este desenlace tuvo lugar luego de la destitución del bogotano Nelson ‘Rolo’ Flórez, quien fuera el mandamás de ese vestuario el curso pasado cuando el club logró el ascenso a la máxima categoría, en el mes de diciembre.

A sus 72 años de edad, el profesor Páez asumirá un auténtico reto con la entidad colombiana, que necesita urgentemente cambiar el curso de su temporada y sus resultados en la Liga I-2026, tras solo acumular dos empates y dos derrotas, con dos puntos de 12 posibles.

La institución cucuteña marcha en la casilla 15 del campeonato de 20 equipos que disputan la división y la distancia de las últimas posiciones es solo de un punto.

Richard Páez un viejo conocido en Colombia

Más allá del conocidísimo paso del estratega por la Vinotinto, en los años 2001 hasta 2007, periodo en el que le cambió la mentalidad a una selección acostumbrada décadas atrás a solo derrotas, el venezolano es ampliamente conocido en suelo cafetero.

Justamente, su etapa recordada es al frente de un histórico como Millonarios FC, institución con la que sumó a su palmarés el salir campeón de la Copa Colombia en la edición de 2011.

De hecho, Richard Páez con el cuadro azul dirigió 80 compromisos, con un balance de 29 victorias, 21 empates y 30 derrotas antes de regresar a Venezuela para dirigir a Mineros de Guayana.