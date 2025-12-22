Special Element resultó ser el caballo importado del año en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La historia de Special Element (USA), un ejemplar importado con un pedigree notable, acaparó la atención del hipismo venezolano. Nacido del semental Copper Bullet en IT’s High Time por Gone Astray, el potro alcanzó un precio de $260,000 a los dos años. Posteriormente, Yellowstone lo adquirido en Keeneland por $16,000, con el objetivo de iniciar una campaña estelar en el país.

El importado llegó a Venezuela con un registro de seis actuaciones sin conocer el triunfo. Sin embargo, su debut en La Rinconada, el domingo cuatro de mayo durante la reunión 16 del año, marcó un cambio de rumbo absoluto en su trayectoria deportiva.

Ascenso Vertiginoso y Éxito Selectivo: Importado La Rinconada

Desde ese momento, Special Element comenzó a hilvanar una racha de triunfos que lo catapultó a las pruebas de más alto nivel. El pasado tres de agosto, el caballo compitió en su primera prueba selectiva de Grado II, el Clásico Guardia Nacional Bolivariana, y aseguró la victoria. La yunta ganadora la conformaron el jinete Jhonathan Aray y el entrenador Carlos Luis Uzcátegui, quienes detuvieron el reloj en 99.3 para el recorrido.

Con pocos días de descanso, el ejemplar se ganó su pase directo a la Copa Invitacional del Caribe (GI). Una vez más, el caballo se impuso en 1,600 metros y, otra vez, la dupla Aray-Uzcátegui logró la ansiada fotografía de la victoria. En esta ocasión, el importado agenció un tiempo considerablemente mejor: 96.2.

Tras un breve receso, el ejemplar reapareció para disputar el Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (GI), esta vez sobre 1,800 metros. Special Element demostró nuevamente todo su potencial y ganó con autoridad, al marcar 114.1 para el recorrido.

La Prueba de Fuego y el Cierre Triunfal

Special Element afrontó su prueba de fuego con la disputa del Clásico Internacional “Simón Bolívar” (GI) sobre el exigente recorrido de 2,400 metros. En esta carrera, el importado no tuvo su mejor desempeño y arribó en el sexto lugar, en una competencia que ganó el ejemplar Astuto. Fue allí donde Special Element conoció su primera derrota en el óvalo de La Rinconada.

49 días después, el ejemplar regresó a la acción. El Stud Yellowstone inscribió a su caballo para participar en la primera edición del Clásico Internacional “Junior Alvarado” (GI). Special Element ganó de manera contundente, pero en esta ocasión el látigo que lo guio al triunfo fue el reconocido panameño Ricardo Santana Jr.

Sin lugar a duda, todas estas importantes victorias lo clasifican como un ejemplar importado excepcional. Special Element se robó el corazón de los amantes de la hípica y, con seguridad, se verá brillar de nuevo en la arena de La Rinconada durante el próximo año 2026.