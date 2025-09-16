Clásico Jockey Club (GI) de La Rinconada: Special Element se prepara para consolidar su campaña con un nuevo triunfo

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 21 de septiembre, se va a realizar la reunión número 36 de la temporada 2025,en el Hipódromo Nacional de La Rinconada, con una programación de doce carreras que incluyen cuatro selectivas y dos condicionales, entre ellas una nueva edición del Clásico Jockey Club de Venezuela (GI), y el juego del 5y6 nacional, a partir de la séptima carrera de la agenda dominical.

La edición 82, del Clásico Jockey Club de Venezuela en La Rinconada, se va a correr en la undécima carrera, quinta válida del 5y6, con hora de partida de las 5:10 de la tarde, en carrera reservada para caballos nacionales e importados de tres y más años, en distancia de 1.800 metros, con una nómina de doce ejemplares a competir, y un premio adicional especial a repartir de $150.000.

Destacados: Favoritos La Rinconada Selectiva 1.800 metros

Special Element (Usa): Todas las miradas estarán puestas en este gran purasangre, indudablemente es el ejemplar que surge como el gran rival a vencer. Bajo la conducción del destacado Jhonathan Aray (con 58 kilos de peso físico) y el entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui, este purasangre ha demostrado una solvencia abrumadora desde su llegada a la capital. Su récord es impecable: cinco actuaciones y cinco victorias, todas ellas con gran autoridad.

Toro Salvaje: Rival fuerte en esta oportunidad, ganador de dos en cuatro presentaciones desde que llegó al país el hijo del campeón pistero y semental Curlin, entrenado por Gabriel Márquez y montado ahora por Robert Capriles, su participación más reciente no quería perder en recorrido de 2.000 metros el cual fue superado por Padel.

Astuto: Hijo de Champlain que viene de arribar tercero en su más reciente a tan solo un cuerpo y tres cuartos del ganador Padel en la misma carrera donde participó Toro Salvaje en el Clásico Internacional “Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela”, pasa a las manos de José Alejandro Rivero y entrena Humberto Correia, mucho cuidado que este corre cerca y gusta mucho para sorprender.

Premio: La Rinconada Ganador Vigente 5y6 nacional

Con su historia y un sustancioso premio de $150.000, la edición 82 del Clásico Jockey Club de Venezuela promete ser el plato fuerte de la jornada. En la quinta válida del 5y6, doce ejemplares se enfrentarán en un recorrido de 1.800 metros, en una carrera que cierra la tarde con un desafío emocionante. No cabe duda de que a las 5:10 de la tarde, toda la afición hípica estará atenta a un desenlace que pasará a la historia ya que el último ganador hasta el momento fue El Gran Eladio con la monta de Johan Aranguren.