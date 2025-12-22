La Liga: Así es el reparto millonario entre Real Madrid y Barcelona por derechos televisivos

Suscríbete a nuestros canales

La industria del fútbol español ha vuelto a poner sus cartas sobre la mesa con la publicación del informe oficial sobre el reparto de ingresos derivados de los derechos audiovisuales. Durante la última temporada, LaLiga distribuyó un total de 1.292 millones de euros netos entre los clubes de Primera División, consolidando un sistema que premia tanto el rendimiento deportivo como el impacto social y mediático de sus participantes en el mercado global, especialmente a Real Madrid y Barcelona.

Como es habitual en el ecosistema financiero del campeonato, la batalla económica en la parte alta de la tabla refleja la intensa rivalidad deportiva entre los dos gigantes del fútbol nacional. En esta ocasión, los datos confirman una tendencia al alza del Real Madrid, que ha logrado distanciarse significativamente de su eterno rival en términos de beneficios percibidos por la retransmisión de sus encuentros.

Real Madrid supera al Barcelona en ingresos por derechos televisivos

Real Madrid se ha consolidado como el líder indiscutible de este ranking financiero al percibir un total de 164 millones de euros. Esta cifra no solo lo sitúa en la cima de la pirámide económica de LaLiga, sino que amplía la brecha con el FC Barcelona, que se adjudicó 153 millones de euros. Los 11 millones de diferencia entre ambos se explican mediante los criterios de implantación social, donde se computan variables como las audiencias televisivas, la recaudación en taquilla y la aportación histórica a la comercialización de la competición.

Por detrás de los dos colosos, el Atlético de Madrid mantiene su estatus de "tercera vía" con unos ingresos que alcanzan los 124 millones de euros. El informe destaca que, mientras los grandes capitalizan el grueso del pastel televisivo, el sistema de reparto también garantiza la sostenibilidad de clubes con menor masa social. La transparencia en la publicación de estas cifras es una herramienta clave para entender la competitividad de un modelo que busca equilibrar las arcas de las entidades frente a la creciente presión de otras ligas europeas.