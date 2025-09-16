A la caza de un nuevo clásico: Bella del Cielo en el Lanzarina este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 36 en el hipódromo La Rinconada presenta en su sexta competencia la 46ª edición del Clásico Lanzarina (G2). La prueba, para potrancas de 2 años, tendrá un recorrido de 1.200 metros y se disputará este domingo 21 de septiembre a las 3:05 de la tarde.

El clásico rinde honores a una de las mejores yeguas en la historia del hipismo venezolano. Lanzarina ganó importantes selectivas, entre ellas el Clásico Prensa Hípica Nacional y el Clásico República de Venezuela. La yegua, conocida por su gran versatilidad, consiguió 12 victorias en 30 actuaciones, con 11 segundos, 6 terceros y un cuarto. Lamentablemente, fue sacrificada en abril de 1959 tras contraer anemia infecciosa.

Análisis de las competidoras: Potras La Rinconada Selectiva

Ocho potras se medirán en esta selectiva. De ellas, cinco participaron en la pasada Gala Hípica de Caracas, la cual incluyen a Bella del Cielo, Forever Beatriz, The Exquisite Girl (USA), Amor Platónico (USA) y Priyanka.

La principal candidata a la victoria es Bella del Cielo, una potra en franco ascenso que ya acumula dos triunfos de carácter selectivo. Su última victoria, el 24 de agosto, fue en el Clásico Julián Abdala con la monta de Robert Capriles. Con un aumento de 100 metros en la distancia, es sin duda la rival a vencer.

Entre sus principales enemigas se encuentra la importada The Exquisite Girl (USA), que escoltó a Bella del Cielo en su reciente selectiva. Su debut fue notable al llegar en segundo lugar, por lo que será una competidora a seguir de cerca.

Otra a tomar en cuenta es Prince Warrior. La hija de The Great War se impuso en su debut y supera a la propia Bella del Cielo. A pesar de haber tenido algunos problemas físicos ya subsanados, su capacidad de ganar en un excelente crono en su primera carrera la hace una seria contendora.

Año 2024: Clásico Ganadora La Rinconada

Esta prueba se convirtió en una victoria el pasado año para la tordilla Winter Wonderland, entrenada por Ramón García Mosquera que para esa ocasión con la monta de Robert Capriles, agenció tiempo de 71.4 para el recorrido.