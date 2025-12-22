Actriz venezolana regala tortas navideñas a los más necesitados

Suscríbete a nuestros canales

La Navidad ya se siente en el hogar de la actriz venezolana Ivette Domínguez. Con el propósito de compartir en estás fechas, la artista ha realizado unas deliciosas tortas negras y dulce de lechosa, para obsequiarlas a los más necesitados.

Regalo para la gente

En su perfil de Instagram, la popular “Coloquial” ha compartido imágenes y videos de la elaboración de las tortas con mucha emoción.

En un video la artista fue muy clara en mencionar, que decidió este 2025 no vender sus tortas, sino regalarlas a todas aquellas personas que las necesitan para compartir el próximo miércoles 24 de diciembre.

Asegura que lleva 25 años realizando las tortas, que le han dado mucha felicidad e ingresos, ya que con ellas pudo tener parte del dinero para comprar su bonito apartamento.

“Las vamos a entregar en Chacaíto (entrada de Beco), y en la Plaza Candelaria. Este año no las venderé sino se las obsequiaré con el único deseo que tengan una torta de Navidad en su mesa para que celebren el 24”, ha destacado.

Repletas de sabor

Las tortas tienen forma de corazón y otras redondas tradicionales, bañadas en una deliciosa salsa de café, nueces y frutas frescas. Además, están envueltas en papel, un momento muy bonito de Ivette para la gente.

125 tortas son las realizadas por la también conductora, las cuales serán entregadas este lunes 22 de diciembre en los sitios ya mencionados.

“A las 12:00 del mediodía en Chacaíto entrada Beco y a las 3:00 de la tarde en la Plaza Candelaria”, ha escrito en su perfil.