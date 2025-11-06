Con mucho dolor, Ivette Domínguez se despide de actriz de "Radio Rochela"

Suscríbete a nuestros canales

La semana pasada se confirmó la muerte de la actriz, modelo y bailarina Hilda Elena Fuenmayor, a los 54 años. La belleza enfrentaba una dura batalla contra el cáncer en la zona abdominal, que poco a poco fue acabando con su salud.

Tras la noticia muchas compañeras del medio utilizaron las redes sociales para enviar mensajes de condolencias a las hijas, esposo y familiares de Fuenmayor, quien trabajó en la cerrada planta RCTV, donde realizó el papel de Emmanuelle en el sketch Los Franceses junto a Juan Carlos Barry, Gaetano Ruggiero y Roy Díaz.

Ivette se pronunció

La querida coloquial utilizó su perfil de Instagram para compartir imágenes de bonitos momentos que pasó al lado de Hilda Elena, como cuando trabajaron juntas en el Radio Rochela realizando la parodia de la novela “Trapos Íntimos”.

Ivette recordó el alma libre y llena de energía que tenía la fallecida. “Siempre te vamos a recordar así sonriente, bailando, trabajando haciendo lo que te gustaba Hilda Fuenmayor, los Rocheleros que compartimos contigo, tu partida nos duele mucho”, escribió.

En las imágenes compartidas por Domínguez aparecen otros actores como Juan Carlos Barry, Hugo Valentín y Ernesto Cortez.

“Esos días en los que los camerinos del canal se nos hacían interminables con nuestras conversas y risas así te recordaré, mi cumpleaños le dabas ese toque con tus canciones y bailabas sin parar mi Hilda”, finalizó el doloroso texto.