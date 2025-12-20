El veredicto de una leyenda: Mike Smith califica de increíble la atmósfera del Jockey Challenge en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Una delegación de jockeys de élite con base en Florida y California decidió ignorar la severa alerta de viaje del Departamento de Estado de EE. UU. que advierte sobre detención injusta, secuestro y terrorismo para participar en un evento estelar en el Hipódromo La Rinconada de Caracas.

Javier Castellano lideró la comitiva, que incluyó a superestrellas como John Velázquez, Mike Smith, Joel Rosario, Katie Davis, Emisael Jaramillo y Ricardo Santana Jr. La presencia de Castellano garantizó una acogida de rey: el jinete ya cuenta con una estatua en el hipódromo.

El Desafío Logístico y la Atmósfera "Especial": Jinetes La Rinconada

El evento se realizó bajo un contexto de seguridad complicado. Debido a la creciente presencia militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, los viajes aéreos a Caracas resultaron inconsistentes y requirieron maniobras complejas. A pesar de los obstáculos, la respuesta popular fue monumental. Las tres tribunas de La Rinconada se vieron repletas, lo que atrajo miles de aficionados.

El veterano Mike Smith, con casi 44 años en la profesión, se mostró genuinamente impactado por la recepción:

"He tenido la suerte de asistir a muchos eventos de este tipo, y todos son geniales. Pero esto fue algo especial. Fue una locura. Y no dudaría en volver a montar a cualquiera de mis caballos. En 44 años que tengo montando, nunca había ido a un hipódromo y disfrutado de la gente como lo hice aquí."

Smith describió que no podía dar dos pasos sin que la gente pidiera fotos, y los fanáticos gritaban nombres de caballos legendarios. Noticias completa se puede apreciar en el portal americano: https://www.bloodhorse.com

El Triunfo de Katie Davis y el Contexto Político

La amazona Katie Davis puso la guinda a un año familiar difícil (marcado por la grave lesión de su hermano) al ganar dos de las seis carreras estelares. La multitud enloqueció, y gritaba su nombre tras su doblete.

(Primera Victoria Katie Davis)

(Segunda victoria)

El promotor del evento, Antonio Álvarez, busca devolver al hipismo venezolano a sus épocas de gloria. A pesar de las sanciones económicas internacionales y las tensiones políticas, la carrera demostró que la pasión por los pura sangre sirve de oasis en medio de la contienda. Katie Davis resumió el espíritu de la visita: "Vengo en paz".