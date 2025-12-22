LVBP: Eliézer Alfonzo Jr. con su mejor ofensiva del 2025/20206 aunque “no se enfoca tanto”

Suscríbete a nuestros canales

Al duelo que cerró las beligerancias entre Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas, durante esta temporada 2025/2026, Eliézer Alfonzo Jr. se presentó con 5 partidos al hilo ligando cuando menos 1 imparable, luciendo además un buen promedio de bateo en .293.

Para este domingo, el receptor de los navieros ante sus exmelenudos se fue de 5-1, aunque ese average le descendió a .290, para nada dejó ser meritorio la ampliación de su cadena de partidos con hits, algo de lo que habló previo al clásico más importante, no solo de la LVBP, sino del deporte en Venezuela:

Eliézer Alfonzo y su tipo de enfoque para Magallanes

“Contento con el aporte que doy al equipo; en mi ofensiva no me enfoco tanto como en la defensiva, siempre estoy enfocado en este porque pienso que si puedo llamar un buen juego le doy chance al equipo de ganar, que al final del día es lo más importante, y siento que la ofensiva es un plus a eso”, subrayó.

“Gracias a Dios el trabajo diario en la jaula y prácticas de bateo también está dando resultados y estoy ayudando al equipo”, añadió .

Cabe destacar, que en el mes de octubre, donde estuvo en 12 compromisos, bateó de 47-11 para promedio de .234; en noviembre se fue de 89-30 para .337, mientas que en este diciembre ha dado de 52-14 que significan .264.

Sobre el llamar al juego, en un equipo que apuntala varios apartados de pitcheo:

“En toda la temporada el pitcheo ha sido nuestro fuerte, creo que el trabajo del staff con el coach de pitcheo Darwin Marrero y Miguel Socolovich (técnico de bullpen), en la preparación del día a día para enfrentar a los equipos, ha sido fundamental la comunicación, la manera de entendernos, de mi persona y Sandy León, de conocer a cada uno de los muchachos, cuáles son sus fortalezas para que cuando lancen, saber cómo trabajar con ellos, cómo guiarlos de la mejor manera”.

Estas declaraciones las ofreció a 1 Baseball Network