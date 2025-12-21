LVBP

LVBP: Cardenales desata otro vendaval sobre los desmoralizados Leones del Caracas

Una docena de carreras marca el equipo Lara en el Estadio Monumental
 

Por

Harold Capote Fernández
Sabado, 20 de diciembre de 2025 a las 11:16 pm
Foto: Referencial
Cardenales de Lara hace con demasiado lo que es necesario en este punto para los ocho elencos de la LVBP, ganar y no mirar atrás. Para ello desata un vendaval de batazos sobre los desmoralizados Leones del Caracas en el Estadio Monumental: 22 imparables, una docena de carreras y para más, todas limpias en la pizarra final de 12x3.

En primera línea de ese ataque está Yohendrick Piñango, quien liga de 6-3 con 2 dobles, 4 remolcadas y 1 anotación; desde la lomita Adrián Almeida cumple aceptable apertura: 5 entradas de 7 hits, 3 rayitas, 2 merecidas, 1 boleto más 3 ponches.

Cardenales de Lara inclementes ante Leones del Caracas

Los pájaros rojos marcan 1 en la baja del 1ero, añaden otra en la 2da y en el 3ro es rally de 4 que comienza Luisángel Acuña con hit, Ildemaro Vargas también da sencillo, Piñango doble que suma 1 carrera, Jesús Bastidas remolca con elevado de sacrificio y más adelante, Danry Vásquez despacha jonrón por el jardín izquierdo.

 

 

Asimismo, Lara marca 1 en el 4to, 2 en la 7ma y 8va más 1 en el 9no en el incesante noqueo sobre Leones, que nada puede hacer siquiera con su mejor abridor, Wilmer Font (que desmejora a 3-3, 4.88 en promedio de carreras limpias permitidas, 1.50), que recibe castigo de 11 hits, 1 vuelabardas, 7 carreras, todas limpias en solo 3.2 innings, por lo que debe cargar con la derrota.

LVBP - Beisbol 

El lauro, claro es para Almeida (4-1, 5.77/1.80).

Cardenales mejora a marca de 28-25, ahora a 1.5 de Bravos que pierde su encuentro con Caribes. Leones se hunde más, 22-30, a 7 del 1er lugar a 2.5 del 7mo donde están los Tigres de Aragua y 3.5 del 6to en posesión de Tiburones de La Guaira.

En la partida, Willians Astudillo batea de 5-2 y arriba a 400 hits en el circuito.

 

Domingo 21 de Diciembre de 2025
