LVBP: Cardenales desata otro vendaval sobre los desmoralizados Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Cardenales de Lara hace con demasiado lo que es necesario en este punto para los ocho elencos de la LVBP, ganar y no mirar atrás. Para ello desata un vendaval de batazos sobre los desmoralizados Leones del Caracas en el Estadio Monumental: 22 imparables, una docena de carreras y para más, todas limpias en la pizarra final de 12x3.

En primera línea de ese ataque está Yohendrick Piñango, quien liga de 6-3 con 2 dobles, 4 remolcadas y 1 anotación; desde la lomita Adrián Almeida cumple aceptable apertura: 5 entradas de 7 hits, 3 rayitas, 2 merecidas, 1 boleto más 3 ponches.

Cardenales de Lara inclementes ante Leones del Caracas

Los pájaros rojos marcan 1 en la baja del 1ero, añaden otra en la 2da y en el 3ro es rally de 4 que comienza Luisángel Acuña con hit, Ildemaro Vargas también da sencillo, Piñango doble que suma 1 carrera, Jesús Bastidas remolca con elevado de sacrificio y más adelante, Danry Vásquez despacha jonrón por el jardín izquierdo.

Asimismo, Lara marca 1 en el 4to, 2 en la 7ma y 8va más 1 en el 9no en el incesante noqueo sobre Leones, que nada puede hacer siquiera con su mejor abridor, Wilmer Font (que desmejora a 3-3, 4.88 en promedio de carreras limpias permitidas, 1.50), que recibe castigo de 11 hits, 1 vuelabardas, 7 carreras, todas limpias en solo 3.2 innings, por lo que debe cargar con la derrota.

LVBP - Beisbol

El lauro, claro es para Almeida (4-1, 5.77/1.80).

Cardenales mejora a marca de 28-25, ahora a 1.5 de Bravos que pierde su encuentro con Caribes. Leones se hunde más, 22-30, a 7 del 1er lugar a 2.5 del 7mo donde están los Tigres de Aragua y 3.5 del 6to en posesión de Tiburones de La Guaira.

En la partida, Willians Astudillo batea de 5-2 y arriba a 400 hits en el circuito.