LVBP: Frank Díaz estima este es el factor clave para Antonio Piñero en su explosión ofensiva

Para esta temporada 2025/2026 de la LVBP, Antonio Piñero llegó con promedio de bateo vitalicio de apenas .205 unidades, sin embargo, el año pasado, su segundo como parte de los Caribes de Anzoátegui, mostró evidentes signos de mejoras. Dejó .280 y aún así, pocos pudieron prever lo que ha ocurrido hasta ahora.

A la jornada de este viernes, el infielder de habilidosas manos lucía un robusto .333 como resultado de 47 imparables durante 141 turnos legales, por mucho su mejor cosecha y cifras de calidad en cualquier circuito sin importar las características del mismo.

En esa explosión mucho han tenido que ver el coach de bateo René Reyes, además de su asistente Frank Díaz, ambos toleteros de jerarquía durante su tiempo como jugadores activos. Este último conversó en exclusiva con Meridiano precisamente acerca del gran avance mostrado por Piñero:

Frank Díaz aplaude la actitud de Antonio Piñero

“Él estuvo con Caracas, con Magallanes, no pudo jugar todos los días pero hoy en día ha mejorado demasiado con el madero, miren su average y además, está trayendo las carreras y creo que en tres o cuatro años será un pelotero aún más increíble a lo conseguido este año. Hay que seguir trabajando”, estimó.

Como en la vida misma, siempre aparecerán personas con las palabras adecuadas, aquellos que ofrecen consejos que ayudan a mejorar, la cuestión estriba en aprovechar esas oportunidades y con Antonio José eso ha ocurrido:

“René y yo hemos trabajado mucho con él, capta rápido los consejos, pero lo más importante es su disposición de escuchar y aprender. Es un muchacho tranquilo, le gusta trabajar y siempre está alegre”, explicó.

En la carrera de muchos peloteros, se da la ocasión de trabajar o recibir recomendaciones de algún técnico que resulta el punto de inflexión en pro de conseguir la gran meta que se busca en esta profesión, llegar, jugar en la MLB. Para Díaz respecto a su pupilo eso sería formidable:

“Si se da, agradecido estaré por haber sido parte de ese privilegio”, concluyó.

En su única campaña con Leones del Caracas, 2021/2022, Piñero apenas consiguió 2 hits en 24 turnos oficiales para promedio de .083; para el torneo siguiente pasó a Navegantes del Magallanes pero no fue parte de la partida y le dejaron en libertad.

Ahí apareció la tribu y se lo llevó desde la 2023/2024 bateando .217, luego de irse con 18 inatrapables en 83 chances válidos. En 2024/2025, aunque el tamaño de la muestra fue reducido, llegó el primer asomo de lo que venía, el .280 citado porque se fue de 25-7.

Este año, entre los jugadores de Caribes con los turnos mínimos legales, Antonio Piñero es el número uno en promedio con el madero. Le siguen Balbino Fuenmayor con .322 y Hernán Pérez .311. Solo ellos tres con al menos .300.