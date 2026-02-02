Riccardo D’Angelo rompe el empate y se apodera del meeting de entrenadores en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Las emociones no dan tregua en La Rinconada, escenario que albergó la quinta reunión del año con una cartelera de diez competencias. En esta jornada prevalecieron los ejemplares lógicos, lo que se tradujo en dividendos conservadores para quienes lograron descifrar los seis aciertos del juego de la fama.

Apoyo masivo al juego de las mayorías: 5y6 nacional

El 5y6 nacional ratificó su vigencia absoluta ante una afición que se volcó masivamente al óvalo de Coche. El respaldo a la tradición por excelencia de Venezuela se tradujo en una recaudación de Bs 259.407.010,00. Esta cifra, además de ser un éxito administrativo, asegura un horizonte de crecimiento constante para los premios y dividendos de la temporada 2026.

Riccardo D’Angelo: Tres nuevos triunfos

Nadie acumuló más méritos que Riccardo D’Angelo en este ciclo de carreras. El preparador reafirmó su estatus de figura estelar con una efectividad envidiable: presentó cinco ejemplares y consiguió un trío de triunfos este domingo. La racha victoriosa inició por intermedio de Mahomes, en yunta con el jinete Félix Márquez.

En la apertura del 5y6 nacional, Riccardo D’Angelo ratificó su gran momento con la reaparición de Good Boy. Gracias a un acondicionamiento físico impecable, el ejemplar regresó en óptimas condiciones para imponerse en el recorrido de 1.100 metros, bajo la conducción de Yoelbis González, quien ejecutó una monta precisa para asegurar la victoria.

En la carrera de los acumulados, Riccardo D’Angelo selló su triplete de victorias. Nuevamente en yunta con el aprendiz Félix Márquez, el preparador presentó en plenitud a la yegua Rose Sensations, quien dominó la prueba con un tiempo de 81.1. Su triunfo sorprendió a los apostadores y dejó un dividendo de Bs 122,47 a ganador.

Ya cumplida la quinta fecha de carreras del primer meeting así van las cosas:

1 Riccardo D’Angelo con 8 victorias.

2 Humberto Correia y Fernando Parilli Araujo con 6 victorias

3 Fernando Parilli Tota y Carlos Luis Uzcategui con 4 victorias.

4 Rohendy Gámez y Gabriel Marquez con 3 victoria.

5 German Córdova, Humberto Correia Jr., Yorvis Villamizar, José Luis Balzan, Rafael Alemán Jr., Rafael Cartolano, Noel Kucick, Jesús Romero Rojas y Freddy Petit, Luis Peraza con 1 victoria.