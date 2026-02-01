Respaldo masivo en La Rinconada: La recaudación del 5y6 sigue en ascenso

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 1 de febrero se cumple la quinta fecha del calendario 2026 en La Rinconada. Con 10 carreras en el orden oficial, la jornada destaca por la importancia del 5y6 nacional, el cual inicia su acción en la quinta prueba del programa para captar el interés de todos los apostadores ante la falta de eventos selectivos en esta ocasión.

Meridiano: Ganadores Cartelera previa al 5y6 La Rinconada

La jornada inició con la victoria de la importada I'm in The Mood (número 2), con la monta del jinete Robert Capriles y la preparación de Humberto Correia , dejó tiempo de 66 para los 1.100 metros del recorrido y abonó Bs. 60,81 a ganador.

Luego en la segunda carrera triunfó la debutante Madame Karina (número 5), conducido por el jinete profesional Jhonathan Aray y presentado por el entrenador Fernando Parilli Araujo, con crono de 80,1 para el tiro de 1.300 metros y pagó Bs. 71,00 a ganador.

Asimismo, en la tercera carrera del programa, el tresañero Alkalino se impuso en una gran demostración bajo la conducción de Jhonathan Aray, quien logró su segunda victoria consecutiva. En esta ocasión, hizo yunta con el preparador Gabriel Márquez para los colores del Stud 'Don Rafael V', y en taquilla abonó un dividendo de Bs. 205,68 a ganador.

Para cerrar el bloque de las no válidas, la primera del Loto Hípico arrojó una gran sorpresa con el triunfo de Mahomes. El ejemplar contó con la monta del aprendiz Félix Márquez, quien repitió la fórmula ganadora junto al entrenador Riccardo D'Angelo. En taquilla, su victoria dejó un sustancioso dividendo de Bs. 1.111,06 por concepto de ganador.

Meridiano: Monto Sellado 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 dominical recolectó un monto sellado de Bs. 259.407.010,00, de los cuales Bs. 36.316.981,40 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 259.407.010,00.

En la primera válida para el juego de las mayorías, o quinta carrera, el triunfo fue para el caballo Good Boy que reapareció luego de 259 días sin correr, con la silla de Yoelbis González y entrenado por Riccardo D'Angelo, el castaño deja en taquilla Bs. 115,90 a ganador.