Crisis en la portería del Bayern: Vincent Kompany confía en la recuperación de Urbig

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, recibió noticias talentosas este martes. Tras una semana de incertidumbre, el técnico belga indicó que probablemente no tendrá que recurrir al debut de emergencia del joven de 16 años, Leonard Prescott, para el duelo de vuelta de la Liga de Campeones contra el Atalanta, gracias al regreso a los entrenamientos de Jonas Urbig.

Una enfermería llena en la portería

La situación bajo los tres palos ha sido crítica para el gigante bávaro. Manuel Neuer y Sven Ulreich continúan recuperándose de sus respectivas lesiones, lo que dejó a Urbig como la opción principal. Sin embargo, el habitual segundo portero sufrió una conmoción cerebral tras un fuerte choque durante la victoria por 6-1 en el partido de ida la semana pasada, poniendo en duda su participación para el cierre de la eliminatoria.

Kompany se enfatizó que la decisión final dependerá estrictamente del visto bueno del cuerpo médico. "Si todo evoluciona favorablemente mañana por la mañana y la situación se mantiene estable, Urbig estará en la portería", afirmó el estratega. "De lo contrario, tendremos que buscar otra solución, y estamos preparados para ello".

La opción juvenil: Leonard Prescott

Esa "otra solución" tiene nombre y apellido: Leonard Prescott. El guardameta de 16 años, nacido en Nueva York y titular habitual del equipo sub-19, ya estuvo en el banquillo durante el compromiso de la Bundesliga el pasado sábado. Su ascenso arrepentido se produjo tras la lesión de Sven Ulreich, quien sufrió un desgarro en el músculo aductor.

Aunque el club también ha considerado al reserva de 19 años Jannis Bärtl, Prescott parece ser la opción preferida por el cuerpo técnico en caso de que Urbig no supere las pruebas médicas finales. El joven estadounidense representa una apuesta arriesgada pero necesaria ante la acumulación de bajas en la plantilla.

Avances en la recuperación de Manuel Neuer

No todas son malas noticias para el Bayern. El club informó que Manuel Neuer pudo completar una sesión parcial de entrenamiento como parte de su rehabilitación por una lesión recurrente en la pantorrilla.

"Es sumamente satisfactorio ver a Manu de vuelta en el césped y que Jonas haya podido entrenar con normalidad", comentó Kompany, visiblemente más tranquilo respecto al panorama de la semana pasada.

Bajas sensibles en el resto del campo

A pesar del optimismo en la portería, el Bayern no llega al cien por ciento para enfrentar al conjunto italiano. Tras la intensidad del partido de ida, el equipo médico sigue monitoreando de cerca al lateral izquierdo Alphonso Davies y al atacante Jamal Musiala, quienes terminaron con molestias físicas. La gestión de estas cargas será vital para Kompany, quien busca asegurar el pase a la siguiente ronda sin arriesgar la integridad de sus piezas clave para el resto de la temporada.