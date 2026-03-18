Clásico Mundial de Beisbol

Así fue la presentación de Venezuela y Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Beisbol

Estos equipos se han enfrentado en cinco portunidades en este torneo con leve ventaja para los norteamericanosVen

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Meridiano

Martes, 17 de marzo de 2026 a las 08:19 pm
Así fue la presentación de Venezuela y Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Beisbol
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La organización del Clásico Mundial de Beisbol se lució en la presentación de Venezuela y Estados Unidos para la gran final de la sexta edición del máximo torneo de esta disciplina. Para la novena criolla, es la primera participación en al juego por el título mientras que para los estadounidense es la tercera en fila.

Venezuela llega a este partido como la "cenicienta" aunque con un line up plagado de Grandes Ligas que no tiene nada que envidiarle a Estados Unidos. El equipo criollo terminó segundo de su grupo con tres triunfos y una derrota (República Dominicana). En la ronda de playoffs la novena nacional dejó en el camino a la toda poderosa y actual campeona, Japón (8-5) y en las semifianles a Italia (4-2).

Venezuela y Estados Unidos se han enfrentado en cinco ocasiones previas en el Clásico Mundial de Beisbol, con márcador favorable para los estadounidenses de 3-2. La última vez fue en los cuartos de final de la edición de 2023.

Estados Unidos por su parte llegó a la fina con los números justos, en la fase de grupo terminó en el segundo lugar con marca de 3-1 pero tuvo que aperlar ala regla de las carreras permitdas para avanzar la ronda de playoffs. En cuartos de final, EEUU venció a Canadá 5-3 y en semifiales derrotó en un polémico partido a República Dominicana por marcador de 2-1.

 

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