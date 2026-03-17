WBC: Omar López deja un futuro abierto en la selección de Venezuela

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El ciclo de Omar López al frente de la selección nacional de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol llegará a su fin tras el compromiso de esta jornada. El estratega, quien ya había adelantado su postura la noche anterior, volvió a ratificar hoy que este será su último encuentro dirigiendo al equipo en este torneo de naciones. A pesar de los resultados y el proceso construido, López ha decidido cerrar este capítulo en su carrera profesional, marcando un punto de inflexión para la estructura de la Federación Venezolana de Beisbol.

El fin de una etapa en el Clásico Mundial

La ratificación de su salida no responde a una falta de compromiso con los colores nacionales, sino a la culminación de un periodo específico bajo el formato actual del Clásico Mundial. López ha manifestado que su enfoque se mantiene al cien por ciento en el objetivo inmediato, pero que la decisión de dar un paso al costado como mánager en este evento es definitiva.

A pesar de su despedida del banco principal en este torneo, el técnico no cierra las puertas a la representación nacional de forma permanente. De hecho, ha expresado que mantiene total disposición para integrar el cuerpo técnico o colaborar con la selección en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Presiones de las Grandes Ligas

La previa de este último juego ha estado marcada por factores externos. López reveló que, al despertar, recibió mensajes de tres organizaciones distintas de las Grandes Ligas. Estas franquicias solicitaron explícitamente que sus lanzadores no fueran utilizados en días consecutivos, buscando proteger la integridad física de sus activos de cara a la temporada regular en Estados Unidos.

Esta situación pone de manifiesto el constante conflicto de intereses entre las selecciones nacionales y los equipos dueños de los contratos de los peloteros. La gestión del bullpen se ha vuelto el punto crítico de la conversación, especialmente cuando el margen de error en el torneo es inexistente.

Ante las peticiones de las gerencias de las Grandes Ligas, Omar López ha mantenido una postura firme y centrada en el éxito deportivo de Venezuela. El mánager reconoció que una de sus fortalezas personales es la comunicación y el diálogo con los equipos, pero enfatizó que en esta instancia del torneo las prioridades cambian.