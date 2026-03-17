Clásico Mundial: Venezuela hace historia con sus dos últimas remontadas

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El Clásico Mundial de Béisbol 2026 está dejando momentos memorables para los fanáticos del béisbol, y uno de los equipos que más ha llamado la atención es Venezuela. La selección criolla ha demostrado carácter competitivo al lograr victorias que parecían complicadas, especialmente cuando el marcador estaba en contra y en instancias decisivas.

En sus dos compromisos más recientes, los comandados por Omar López lograron revertir desventajas importantes para quedarse con el triunfo tanto en los cuartos de final como en las semifinales, respectivamente.

En ambos juegos, el equipo comenzó perdiendo por varias carreras, pero respondió con ofensiva oportuna y un manejo sólido del pitcheo en los innings finales, demostrando la profundidad de su roster y la capacidad de reaccionar bajo presión.

Venezuela – Clásico Mundial

Las remontadas consecutivas de Venezuela en el torneo no solo han sido emocionantes para los aficionados, también tienen un valor estadístico importante dentro del Clásico Mundial de Béisbol. Muy pocos equipos han logrado encadenar victorias después de estar abajo por dos o más carreras en duelos consecutivos.

De hecho, el único antecedente similar en la historia del torneo pertenece a Estados Unidos durante la edición de 2013. En aquella ocasión, el equipo estadounidense protagonizó tres remontadas consecutivas tras ir perdiendo por múltiples carreras, algo que hasta ahora había quedado como una marca poco común dentro de la competencia.

El rendimiento reciente de Venezuela confirma que el equipo atraviesa uno de sus mejores momentos en el torneo. Con bateadores capaces de producir carreras en momentos clave y un bullpen que ha sabido responder en situaciones de alta presión, el conjunto ha encontrado la fórmula para mantenerse competitivo incluso cuando el panorama luce adverso.

Finalmente, estas remontadas reflejan algo más que simples victorias, ya que muestran la resiliencia de un equipo que se niega a rendirse y por eso está en esta final. Venezuela ha demostrado que incluso cuando el juego parece escaparse, todavía tiene argumentos para darle la vuelta al marcador y de esta manera, estar muy cerca de la gloria.