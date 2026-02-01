La Rinconada: Estos son los retirados de la reunión N°05 del 01-02-2026

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 1ro de febrero, a partir de la 1:15 de la tarde en el hipódromo La Rinconada, se tendrá la reunión número 05, con una emocionante programación que trae 10 competencias parejas, que a pesar de no incluir pruebas selectivas el 5y6 Nacional se activará desde la quinta carrera de la tarde.

La Rinconada: Retirados Caballos Jornada 05

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), como es habitual cada domingo por la mañana, publica un último listado de seis ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

Los ejemplares retirados hasta los momentos en la reunión 05 son:

Carrera 3 #4 Magabure (USA) por Cólico.

Carrera 5 #10 Ancelotti por Traumatismo Casco Miembro Anterior Izquierdo.

Carrera 7 #4 The King Zeus por Claudicación Miembro Anterior Izquierdo.

Carrera 8 #5 Vision Shark por Hemoparásito.