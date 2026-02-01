Hipismo

La Rinconada: Estos son los retirados de la reunión N°05 del 01-02-2026

Te mostramos los ejemplares que no estarán en acción en el óvalo de Coche

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Domingo, 01 de febrero de 2026 a las 08:00 am
La Rinconada: Estos son los retirados de la reunión N°05 del 01-02-2026
Foto: José Antonio Aray.
Suscríbete a nuestros canales

El domingo 1ro de febrero, a partir de la 1:15 de la tarde en el hipódromo La Rinconada, se tendrá la reunión número 05, con una emocionante programación que trae 10 competencias parejas, que a pesar de no incluir pruebas selectivas el 5y6 Nacional se activará desde la quinta carrera de la tarde.

NOTAS RELACIONADAS

La Rinconada: Retirados Caballos Jornada 05

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), como es habitual cada domingo por la mañana, publica un último listado de seis ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

Los ejemplares retirados hasta los momentos en la reunión 05 son:

Carrera 3 #4 Magabure (USA) por Cólico.

Carrera 5 #10 Ancelotti por Traumatismo Casco Miembro Anterior Izquierdo.

Carrera 7 #4 The King Zeus por Claudicación Miembro Anterior Izquierdo.

Carrera 8 #5 Vision Shark por Hemoparásito.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada LVBP
Domingo 01 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo