Gaceta Hípica dicta cátedra: Lo que debes saber tras cuatro jornadas exitosas en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El primer meeting de la temporada 2026 arrancó con buen pie con las cuatro reuniones que se han disputado en el hipódromo La Rinconada.

La revista Gaceta Hípica, reconocida unánimemente por la comunidad de apostadores como la publicación número uno del medio y estandarte del prestigioso BloqueDeArmas, es mucho más que una revista de pronósticos; es un pilar fundamental para los amantes del turf en Venezuela.

Ganadores: Línea Gaceta Hípica 5y6 La Rinconada

Su influencia trasciende los impresionantes aciertos que presenta semana tras semana. Gran parte de su solidez y reputación inquebrantable reside en la maestría de su pronosticador estrella, el Historiador y Profesor Manuel Vázquez Romero.

Con una consistencia asombrosa, Vásquez tiene una habilidad única para ubicar y perfilar a los ejemplares favoritos en lo que se corresponde como la línea, la gran opción y una sorpresa para el juego del 5y6 Nacional y así ofrecer una guía precisa que se ha convertido en la brújula para miles de entusiastas de las apuestas.

La reunión 01 en el principal óvalo del país fue el testimonio decisivo para el disfrute de una programación de ocho competencias nocturna realizada el pasado viernes 16 de enero.

"La Biblia del Hipismo" como cariñosamente es apodada Gaceta Hípica, logró el acierto del importado Juan Valdez en la tercera carrera, primera válida para el 5y6 nocturno, y fue perfilado como el primer favorito y la línea del juego de las mayorías.

Por su parte, el día viernes 23 de enero se efectuó la tercera reunión con un total de ocho carreras nocturnas que se incluyó una condicional especial para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, ganadoras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), a la altura de la tercera del programa en distancia de 1.200 metros.

En esa jornada Gaceta Hípica logró con otro acierto en su línea y se trata de la yegua Inspiración que reapareció y ganó en la cuarta válida para el juego del 5y6 nocturno, con la monta del aprendiz Samuel Yánez y presentado por Humberto Correia y perfiló como la primera favorita. La nacida y criada en el Haras Los Samanes, Polo & Racing logró crono de 68’’4 para la distancia de 1.100 metros.

Finalmente, el domingo 25 de enero, la arena caraqueña presentó su reunión número 04 con un total de 10 competencias y en esa ocasión la revista especializada en el deporte hípico venezolano y con una larga trayectoria acertó la línea del ejemplar My Five Mate en la primera válida para el 5y6 conducido por Johan Aranguren y entrenado por Noel Kicich quien logró su primera victoria en su carrera como entrenador profesional.

Con estos resultados Gaceta Hípica logró acertar 3 ejemplares con características de línea para el juego de la mayoría en cuatro reuniones que han disputado en coso de Coche. Con este número de aciertos se consolida su reputación entre los apostadores, quienes fundamentan sus selecciones en sus análisis cada vez que hay reunión.

Reunión 05: Línea 5y6 La Rinconada

Para el día domingo 1ro de febrero, se presentará la quinta reunión con 10 competencias igualmente sin pruebas selectivas.

A la altura de la sexta del programa, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional es para el lote de yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de dos, tres y cuatro años (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.400 metros.

Para esa competencia participa la zaina norteamericana Etna’s Napper (número 4), con la monta de Robert Capriles y preparada por Carlos Luis Uzcátegui.

En está ocasión, Gaceta Hípica la perfila como primera favorita y la línea. Por tanto, les deseamos la mayor de los éxitos al pronosticador Profesor Manuel Vásquez y esperamos que logre el acierto de Etna’s Napper como la línea en la segunda válida

¡Suerte y Gaceta Hípica!