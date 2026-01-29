Hipismo

La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°05

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo

Por

Meridiano

Jueves, 29 de enero de 2026 a las 02:05 pm
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°05
Foto: José Antonio Aray
El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 01 de febrero, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:10 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

La línea de los favoritos de la cátedra es: Juan Valdez (Usa) ejemplar norteamericanos que va en búsqueda de su cuarta victoria consecutiva, nuevamente con la yunta Robert Capriles y Carlos Luis Uzcátegui, ahora en recorrido de 1.400 metros.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Good Boy 12
Congruente 8
Don Cacayo 7
Gran Andrés 3

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Etna's Napper (USA)  11
Like A Star (CHI) 11
Naa Dudette (USA) 8

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Juan Valdez (USA) 15
Río Bravo 10
Time Report 4
Dumpling 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Look At Daddy 12
Qualitat 6
St. Germain 6
Gran Morey 5
Mufasa 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Kleobule 13
Chimpolera 10
Luna Nueva 3
Potenciada 2
Renacer 1
Reina de Copas  1

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Tizn´t Anymore (USA) 13
Mitología 7
Easyayouplease (USA) 5
Antalya 3
Rose Sensations 2

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

Hipismo