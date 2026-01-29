La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°05

Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 01 de febrero, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:10 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

La línea de los favoritos de la cátedra es: Juan Valdez (Usa) ejemplar norteamericanos que va en búsqueda de su cuarta victoria consecutiva, nuevamente con la yunta Robert Capriles y Carlos Luis Uzcátegui, ahora en recorrido de 1.400 metros.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Good Boy 12 Congruente 8 Don Cacayo 7 Gran Andrés 3

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Etna's Napper (USA) 11 Like A Star (CHI) 11 Naa Dudette (USA) 8

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Juan Valdez (USA) 15 Río Bravo 10 Time Report 4 Dumpling 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Look At Daddy 12 Qualitat 6 St. Germain 6 Gran Morey 5 Mufasa 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Kleobule 13 Chimpolera 10 Luna Nueva 3 Potenciada 2 Renacer 1 Reina de Copas 1

SEXTA VÁLIDA