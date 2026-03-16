Paprika tras las huellas de la inmortalidad: Buscará un tricampeonato histórico en la selectiva

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El Hipódromo de Valencia se prepara para una cita con la historia este sábado 21 de marzo. La séptima reunión del año presenta una agenda de ocho competencias de alto nivel que iniciarán a la 1:30 de la tarde. El foco de la atención nacional recae sobre la segunda carrera del programa, escenario donde se disputará el Clásico “Alcaldía Bolivariana”, una prueba de aliento que repartirá un bono especial de 24.000 dólares.

La competencia selectiva, reservada para yeguas de cuatro y más años, se desarrollará en la exigente distancia de 1.800 metros. Solo cinco ejemplares aceptaron el reto de inscribir sus nombres en esta nómina, atraídas por la jugosa bolsa y el prestigio de un galardón que define a la reina de la resistencia en el óvalo del Cabriales.

El reto histórico de Paprika: Valencia Hija de Quarterba

Todas las miradas apuntan hacia el puesto de pista número dos. Allí se ubica la tordilla Paprika, una corredora de siete años que ya es leyenda viva en la pista carabobeña. La hija de Quarterback en Hakka ostenta una foja impecable de 14 triunfos en 21 presentaciones. Bajo la conducción de Yoelbis González, la pupila del Haras La Orlyana reaparece tras su victoria épica ante los machos en el Clásico “Copa de Oro” al cierre de la temporada pasada.

Este sábado, Paprika tiene una cita con la gloria: si cruza la meta en primer lugar, se convertirá en la única yegua en la historia del hipismo valenciano en conquistar tres ediciones consecutivas de esta selectiva. Su impecable condición física y su dominio de la distancia la posicionan como la gran rival a batir.

Rivales de cuidado: Queen Of South y Lady Rossy

Pese al favoritismo de la tordilla, la competencia no será un trámite sencillo. Queen Of South, presentada por Renny Verástegui, surge como la enemiga de mayor fuerza. La distancia de 1.800 metros se ajusta a la perfección a sus medios locomotivos, y contará con la ventaja de llevar en los estribos a Osis Martínez, jinete que conoce cada uno de sus movimientos en la pista.

Por otro lado, Lady Rossy completa el trío de máximas aspirantes. Esta hija de Miner’s Lamp, bajo la preparación de expertos y la monta de Francisco Quevedo, llega en plenitud de condiciones tras sumar dos victorias consecutivas desde su arribo al óvalo valenciano. Su linaje y capacidad de fondo sugieren que reservará su mejor avance para los metros finales, donde su atropellada suele ser determinante en los recorridos de aliento.

Una jornada de récords

El espectáculo del Clásico Alcaldía Bolivariana servirá de preámbulo para el juego del 5y6 nacional, el cual iniciará en la tercera competencia. La expectativa es total, pues la afición valenciana busca establecer una nueva marca de recaudación tras encadenar seis récords consecutivos en las jornadas previas. La combinación de premios en divisas, récords en las apuestas y la presencia de estrellas como Paprika aseguran un sábado de emociones extremas en la capital carabobeña.

Victorias: Óvalo del Cabriales Hinava

Esta competencia posee una historia reciente de dominio absoluto. Desde su creación en 2022, la tordilla Paprika ha dictado cátedra en la distancia de 1.800 metros, tras conquistar las ediciones de 2024 y 2025 bajo la conducción de Jaime Lugo y Francisco Quevedo, respectivamente.