Éxito total en la firma de autógrafos de Alma el Musical y las Payasitas Nifu Nifa

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Con una convocatoria total y un ambiente cargado de entusiasmo, se llevó a cabo la firma de autógrafos de Alma el Musical y las Payasitas Nifu Nifa en las instalaciones de FoodKart del Sambil La Candelaria.

La actividad formó parte de la promoción del sencillo “Hula Hoop”, una propuesta musical que apuesta por el juego, la alegría y la conexión entre generaciones, retomando la esencia de los clásicos infantiles con un sonido renovado.

Durante el encuentro, las artistas compartieron de cerca con su fanaticada, dando inicio a las “Olimpiadas del Hula Hoop”, una dinámica que llenó el espacio de música, premios y momentos memorables, reforzando el vínculo con su público. “Fue increíble compartir con todos ustedes. Estamos muy contentas de que se sumen a la fiebre del ‘Hula Hoop’, lo disfruten y lo vivan con tanta alegría; eso nos hace muy felices”, comentaron.

El evento reunió no solo a niños, sino también a padres y representantes, quienes se sumaron desde la nostalgia a esta experiencia. Muchos destacaron que “la inocencia no pasa de moda”, reafirmando el valor de generar contenidos que trasciendan generaciones y fortalezcan recuerdos familiares.

Más allá de la música, la jornada permitió rescatar dinámicas tradicionales que marcaron a distintas generaciones: pancartas hechas a mano, dibujos dedicados a sus artistas favoritas y la emoción de obtener un autógrafo, elementos que hoy cobran un significado especial en la era digital.

Con este tipo de iniciativas, Alma el Musical y las Payasitas Nifu Nifa continúan apostando por promover una infancia basada en la alegría, la creatividad y los valores, consolidando una propuesta artística que combina entretenimiento y formación emocional.

Para conocer más sobre sus próximos proyectos, pueden seguirlas en redes sociales como @almaelmusical en Instagram, TikTok y YouTube, y @elclubdelaspayasitas en TikTok.

Nota de Prensa