Última Hora: Retiran a Explora del Fantasy Stakes (G2) por esta causa

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El hipódromo de Oaklawn Park tendrá este próximo 27 de marzo una jornada de 12 pruebas con par de eventos selectivos, entre ellos la competencia más importante de la jornada, el Fantasy Stakes (G2) de $1,000,000.

Dicho cotejo selectivo programado en distancia de 1 1/16 millas (1,700 metros), tenía inicialmente en la nómina seis inscritas, con el favoritismo de la línea matutina, adjudicado a Explora, la pensionada de Bob Baffert.

Sin embargo, se ha conocido que Explora será retirada de este compromiso, lo que significa que la competencia queda con un campo de cinco participantes. Baffert tiene nuevos planes para la descendiente de Blame, ganadora selectiva de grado.

Explora queda fuera del Fantasy Stakes (G2)

De acuerdo a la información publicada por el comunicador hípico Ed de Rosa, Baffert decide retirar a Explora de esta carrera para comenzar su entrenamiento directo a lo que será las Kentucky Oaks (G1).

Explora tiene 95 puntos en la tabla y su participación en el Clásico de los lirios está prácticamente asegurada. El Fantasy (G2) ofrece 100 unidades a la ganadora, en lo que es una de las últimas pruebas en la ruta a las Kentucky Oaks (G1).

El motivo del retiro es que la potra presentó estado febril debido al viaje, relata Baffert en palabras recogidas por el medio Horse Racing Nation. La ganadora de cuatro en siete actuaciones y más de $1,000,000 en premios, es tratada con antibióticos y después de su recuperación, estará en Churchill Downs para entrenar de cara al gran compromiso.

Las Kentucky Oaks (G1) será el viernes 2 de mayo en un nuevo horario de 8:40 p.m. (Hora del Este) en distancia de 1 ⅛ millas sobre arena y premio de $1,500,000, en el hipódromo de Churchill Downs.