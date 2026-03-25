Conoce la misteriosa profecía que une al Arkansas Derby G1 con la gloria en el Kentucky Derby G1

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Estamos en la recta final de las mejores pruebas clasificatorias hacia el Kentucky Derby (G1); entre ellas está el mítico Arkansas Derby (G1), que data de 1936. La mayoría de las carreras preparatorias para el Derby de Kentucky existen principalmente como trampolines hacia la Carrera de las Rosas.

La profecía de Hot Springs sobre el Arkansas Derby G1

El circuito ubicado en Hotspring, Arkansas, este sábado 28 de marzo, tiene una propuesta de 14 carreras, en la que está inscrito el Arkansas Derby (G1) de $1,5 millones en la ruta del Kentucky Derby G1, como la prueba central de la jornada.

El Derby de Arkansas se corrió por vez primera en 1936, 100 años después de que Arkansas se convirtiera en estado, y se denominó el "Derby del Centenario de Arkansas", que otorgó una bolsa de $4,110 al ganador Holl Image, quien tuvo una participación 155 veces en ocho temporadas, con 19 victorias y una producción de $26,880, según números reflejados por Equibase.

El Arkansas Derby alcanzó la categoría de Grado 1 por primera vez en 1981, y si no hasta 1983, tuvo un ganador del Derby de Kentucky (G1), cuando Sunny's Halo logró arrasar en ambas carreras, y tuvo un récord de nueve victorias en 20 presentaciones con ganancias de $1,247,791 para Foster D.J.

El enigma de la década: ¿Se repetirá el efecto Arkansas este año?

Para el nuevo milenio, Smarty Jones (2004), con su triunfo resonante en ambas pruebas, quebró una resistencia de dos décadas, desde el doble ganador Sunny’s Halo. Smarty Jones, desde entonces, es considerado como el impulsor de la carrera emblemática de Oaklawn a una nueva era.

Once años más tarde llegó American Pharoah (2015), que quebró la profecía sin tener un doble ganador. Este año, nueve potros de tres años buscan romper este enigma de cada década.

El Arkansas Derby G1, está programado para la carrera 14 del sábado 28 de marzo, y que inicia a las 7:48 p.m. hora venezolana.