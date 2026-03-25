She Bee Mooth, es la protagonista del Gulfstream Park Oaks G2, en la jornada estelar del Florida Derby Day

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Se calienta la tabla de clasificación para la edición 152 de la Kentucky Oaks. Una de las principales carreras preparatorias para la carrera de los Lirios, es el Gulfstream Park Oaks G2, que forma parte de la estelar cartelera del Florida Derby G1 en Gulfstream el sábado.

Esta carrera otorga puntos en una escala de 100-50-25-15-10 a los cinco primeros clasificados. La Gulfstream Park Oaks G2, cuenta con la participación de siete potras de tres años, en la que She Bee Motth, encabeza a este pelotón. Si hay bajas reducen el número de corredores a cinco o menos, también se reducirá la cantidad de puntos para la Oaks.

Kentucky Oaks: She Bee Mooth busca su puesto para los Lirios en mayo

She Be Smooth se metió de lleno en la lucha por el Oaks con una remontada espectacular en el Davona Dale G2 del 28 de febrero. Entrenada por Todd Pletcher para la histórica granja Calumet Farm, la potranca criada en casa venía de un convincente debut en la misma milla de una sola curva en Gulfstream. She Be Smooth intentará mantener su racha invicta al correr por primera vez 1 1/16 millas este sábado.

My Miss Mo, escolta de la hija de Lexitonian en el Davona Dale G2, y Haute Diva, quinta regresa para enfrentar a She Be Smooth en esta carrera. Otra rival conocida, Prom Queen, quedó segunda en el debut de She Be Smooth antes de arrasar en una carrera para debutantes en Gulfstream.

Just Singing, surge con respeto tras figurar en dos carreras que puntuaron para las Oaks bajo la tutela del entrenador Kent Sweezey. Tercera detrás de Bella Ballerina tanto en la Golden Rod (G2) en Churchill Downs como en la Rachel Alexandra (G2) en Fair Grounds, la hija de la campeona de la Triple Corona, Justify, estrena anteojeras en Gulfstream.

Betty's Pearl y Nasti Z, completan la lista de participantes, para esta carrera pautada para la novena de la cartelera de este sábado 28 de marzo. Inicia a las 3:31 p.m. hora local.