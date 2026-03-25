¡Se confirma la vuelta! Después de una larga ausencia, Patrick Valenzuela, de 63 años, firma tres montas

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En una publicación de Facebook, Valenzuela escribió: “Quiero agradecerles a todos por el apoyo y los buenos deseos, a mi hermano JR, a mi cuñada Jodie y a todos en Phoenix, quienes me han recibido como a un miembro más de la familia. Gracias a los comisarios y a la junta de carreras de Phoenix. Pero, sobre todo, gracias a Dios, sin ti nada de esto sería posible. ¡Ya tengo mi licencia de jockey!”.

Esta publicación, con el jinete Patrick Valenzuela de 63 años, hizo mucho ruido el fin de semana pasado después de que él montara un pura sangre en las pistas del hipódromo estadounidense tras casi una década sin hacerlo.

Tres montas confirmadas

Es un echo la vuelta de Patrick Valenzuela en las pistas estadounidense. El jockey experimentado firmó tres montas para la jornada del lunes 30 de marzo en el hipódromo Turf Paradise, ubicado en Phoenix, Arizona.

Valenzuela ha estado trabajando como jinete de entrenamiento en Turf Paradise. También tiene licencia para trabajar como jinete de entrenamiento en California, donde sus tres intentos desde 2016 para obtener la licencia de jockey por parte de la CHRB no tuvieron éxito.

Sus compromisos confirmados son;

Tercera carrera : Dads Estrella

: Dads Estrella Séptima carrera : Factory Drive

: Factory Drive Octava carrera: Levi Gone Wild

Una carrera truncada por malas decisiones

Valenzuela ha luchado durante mucho tiempo contra problemas de drogadicción, como consecuencia de lo cual, el jinete ha visto su licencia suspendida repetidamente durante una carrera que comenzó en 1978.

En 2018, Valenzuela se declaró culpable de cargos menores de violencia doméstica tras abofetear a su novia en un restaurante de Carlsbad, California. Fue arrestado nuevamente en 2019 por cargos de violencia conyugal, según un documento de audiencia de la Junta de Carreras de Caballos de California (CHRB) de 2025.

Tras violar repetidamente la orden de alejamiento derivada de esas acusaciones de abuso, Valenzuela cumplió una breve condena de cárcel en 2024.