Forever Young sale por el seis: Conoce los puestos de partida de la Dubai World Cup G1

Suscríbete a nuestros canales

A falta de menos de 72 horas para que se realice la edición 30 de la Dubai World Cup G1, de 12 millones de dólares, en distancia de 2,000 metros en arena a correrse en el Meydan RaceCourse, en el reino de Emiratos Árabes Unidos, este miércoles se han sorteado los puestos de partida de cada una de las nueve competencias a disputarse el sábado, que incluye una clasificatoria para el Kentucky Derby G1.

El gigante japonés Forever Young sale por el puesto seis

El gigante nipón de cinco años y actualmente considerado el mejor caballo de Japón y mejor maduro en Estados Unidos, Forever Young, saldrá por el puesto de partida número seis, con la monta de su jockey habitual Ryusei Sakai y el entrenamiento de Yoshito Yahagi. Forever Young viene de ganar el pasado mes de febrero la Saudi Cup G1 de 20 millones de dólares, y busca la revancha.

Hit Show, ganador de la pasada edición en gran performance, busca reeditar esa victoria y convertirse en el primer doble ganador de la Dubái World Cup G1. Hit Show, hijo del argentino Candy Ridge, llega a este compromiso con 12 victorias, entre ellas el Mineshaft Stajes G3 en febrero en Fair Grounds; le tocó el puesto 5.

Por su parte, el ejemplar también norteamericano Magnitude, hijo de Not This Time, ganador del Razorback Handicap G3 en febrero en Oaklawn Park, saldrá por el 1.

La Dubai World Cup G1 será novena de la cartelera e inicia a las 12:45 p. m. hora venezolana.