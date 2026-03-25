Pronósticos Tampa Bay Downs: Picks gratis y el Dato Clave para el miércoles 25 de marzo

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La jornada de este miércoles 25 de marzo el hipódromo de Tampa Bay Downs, celebra la primera jornada de la semana del meeting centenario en el circuito ubicado en Oldsmar, Florida, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

Meridiano: Datos hípicos para Tampa Bay Downs, Florida

En la presente jornada se realizarán nueve carreras sin pruebas stakes. Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.664m, arena (12:25 p.m. VEN)

Knowledge Is Good (1) ha sido constante en sus últimas carreras y podría dar la sorpresa .

ha sido constante en sus últimas carreras y podría dar la sorpresa Lookin Lovely (8) terminó tercero la última vez y parece bien posicionado para acercarse en esta ocasión

terminó tercero la última vez y parece bien posicionado para acercarse en esta ocasión Lilas Oak Tree (3) demostró potencial al quedar segundo hace dos carreras.

Segunda carrera: 1.664m, arena (12:55 p.m. VEN)

Sister Supream (3) regresa a la pista de tierra y podría recuperarse .

regresa a la pista de tierra y podría recuperarse Classic Ballad (8) ganó de forma contundente la última vez y parece lista para repetir la victoria .

ganó de forma contundente la última vez y parece lista para repetir la victoria Calisue (2) tiene un buen historial en esta distancia y pista, y podría dar la sorpresa.

Tercera carrera: 1.700m, arena (1:25 p.m. VEN)

Paved In Gold (6) tiene muchas posibilidades tras quedar tercero en su última carrera y parece ser el rival a batir .

tiene muchas posibilidades tras quedar tercero en su última carrera y parece ser el rival a batir My Lucky Angel (5) terminó segundo recientemente y se sitúa como el siguiente favorito

terminó segundo recientemente y se sitúa como el siguiente favorito Tony B (4) también está entre los candidatos.

Cuarta carrera: 1.664m, arena (1:55 p.m. VEN)

Jades Jay (9) es el caballo a considerar en esta parea competencia .

es el caballo a considerar en esta parea competencia Mission Mike (2) viene de una buena racha y parece mejorar su actuación tras un reñido segundo puesto en su última carrera .

viene de una buena racha y parece mejorar su actuación tras un reñido segundo puesto en su última carrera Copazo (1) terminó justo detrás y podría volver a ser un rival a tener en cuenta.

Quinta carrera, 1.700m, grama (2:25 p.m. VEN)

POP ART (2) ha mostrado una forma consistente con tres participaciones destacadas y parece listo para dar el salto a la victoria. Defiende el “DATO CLAVE” de la jornada.

Sexta carrera: 1.400m, arena (2:55 p.m. VEN)

Tortuga Island (2) parece estar bien posicionado para capitalizar su reciente racha ganadora, bajando de categoría tras dos victorias .

parece estar bien posicionado para capitalizar su reciente racha ganadora, bajando de categoría tras dos victorias Wildwood Bye (1) puede ser un rival a tener en cuenta gracias a su victoria en esta misma pista .

puede ser un rival a tener en cuenta gracias a su victoria en esta misma pista Kip The Distance (9) tiene buenas posibilidades al bajar de grado.

Séptima carrera: 1.600m, grama (3:25 p.m. VEN)

Just Comply (2) terminó segundo hace dos salidas y merece ser tenido en cuenta .

terminó segundo hace dos salidas y merece ser tenido en cuenta Alrasikh (14) viene de una excelente racha y se perfila como el rival a batir tras un reñido tercer puesto en su última carrera.

viene de una excelente racha y se perfila como el rival a batir tras un reñido tercer puesto en su última carrera. Mr. Funtastico (9) ganó de forma contundente la última vez.

Octava carrera; 1.300m, arena (3:55 p.m. VEN)

Ace Ventura (3) viene de una excelente racha y parece el rival a batir .

viene de una excelente racha y parece el rival a batir Happy Instead (6) terminó segundo por muy poco en su última carrera y merece respeto .

terminó segundo por muy poco en su última carrera y merece respeto OP Firecracker (4) baja de categoría y podría mejorar.

Novena carrera; 1.000m, grama (4:25 p.m. VEN)