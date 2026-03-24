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Cambio de liderazgo en la ruta para la edición 152 del Kentucky Oaks G1

Se han disputado 28 competencias de 33 programdas

Por

Darwin Dumont
Martes, 24 de marzo de 2026 a las 01:00 pm
Cambio de liderazgo en la ruta para la edición 152 del Kentucky Oaks G1
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Desde el Pocahontas Stakes corrido en septiembre de la pasada temporada, hasta el pasado fin de semana se han corrido 26 pruebas de las 33 programadas en la ruta clasificatoria como preparación para la Kentucky Oaks G1, que se corre el 1 de mayo de 2026 en el hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky. La bolsa total es de $2 millones a repartir.

A medida que se acerca el Kentucky Oaks G1 para su edición 152, la tabla llega a tomar una dinámica de consolidación, tras la reciente prueba disputada: del Bourbonett Oaks y Fair Grounds Oaks. Estas son las potras que lideran el camino hacia los lirios.

Life of Joy pasó a liderar la ruta al Kentucky Oaks

Life of Joy, logró una victoria rotunda el sábado en el Fair Grounds Oaks (G2) con la monta de Falvien Prat para Brad Cox, que le permitió tomar 100 puntos y totalizar 122, para tomar el control de la tabla de clasificación.

Por su parte Lorelei Lee hija de Nyquist, lideró de principio a fin el Bourbonette Oaks con la monta de Fernando De La Cruz para Mike Maker, para capturar 50 puntos.

El camino hacia el Kentucky Oaks G1 continúa esta semana con Fantasy Stakes G2 de $1,000,000 en Oaklawn Park, y el Gulfstream Park Oaks G2 de $250,000, en Gulfstream Park. La primera se corre el viernes 27 y la otra el sábado 28 de marzo.

Las 14 principales candidatas más elegibles (al 14 de marzo de 2026)

Pos. 

Ejemplar

Puntos

Entrenador

1

Life of Joy

122

Brad Cox

2

Bella Ballerina

110

Brendan Walsh

3

Explora

95

Bob BaffertWalsh

4

Luv Your Neighbor

65

Michael Stidham

5

Bottle Of Rouge

57,5

Bob Baffert

6

Lorelei Lee

50

Michael Maker

7

Labwah

50

Salem bin Ghadayer

8

She Be Smooth

50

Todd Pletcher

9

Forced Entry

50

Bob Baffert

10

Dazzling Dame

40,75

Brittany Russell

11

Paradise

37,50

Brad Cox

12

On Time Girl

35

Brad Cox

13

Bank Shot

31

Ryan Hanson

14

Taken by the Wind

30

Kenneth McPeek

14

Search Party

30

Mark Casse

 

También, con 30 puntos y según el criterio; las elegible sería: Search Party y Zany.  

Se utiliza el mismo criterio de selección para el Kentucky Derby, para estar presente en Churchill Downs, donde se otorga estrictamente por el puntaje acumulado en el sistema de clasificación oficial.

No obstante, en un escenario de paridad, entra en juego el factor determinante: el orden jerárquico se define por la mayor cantidad de ganancias acumuladas en carreras de Grado.

 

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