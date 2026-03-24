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Este fin de semana el mundo del turf estará muy ocupado con la cantidad de pruebas de clásicos que se van a realizar y que incluye selectivas millonarias como la Dubai World Cup G1 que entrega un premio de $12 millones de dólares a los ocho primeros ejemplares que finalicen la carrera en distancia de 2.000 metros.

Estados Unidos: Forever Young a confirmar que es el mejor del mundo en la Dubai World Cup

La prueba más importante del turf mundial que se va a realizar este sábado será la edición 2026 de la Dubai World Cup, en recorrido de 2.000 metros y tiene una nómina de nueve ejemplares a competir por los $12. Millones de dólares en premios a repartir.

El dos veces ganador de la Saudí Cup, el cincoañero japonés Forever Young buscará en convertirse en el primer purasangre en ganar el mismo año, la Saudí Cup y la Dubai World Cup. A su lado buscará evitar dicha hazaña al ganador de la edición 2025, el norteamericano Hit Show en lo que será el duelo principal y que le dará al ganador, pase directo a las Breeders’ Cup Classic de este año en Keeneland.

El producto de semental Real Steal en la yegua Forever Darling por Congrats en caso de ganar se convertirá en el purasangre de carreras que más dinero ha producido en el turf mundial mientras que el hijo del semental argentino Candy Ride también quiere hacer historia, al buscar ser el segundo en ganar la prueba en años consecutivos, luego de Thunder Snow, el cual lo consiguió en las ediciones del 2018 y 2019.

Los otros ejemplares que se presentan a la competencia y harán todo lo posible porque alguno de estos ejemplares consiga aumentar su historia son, el norteamericano Magnitude del trainer Steven Asmussen y la monta de José Ortiz, el irlandés Meydaan con el astro William Buick en la silla.

Imperial Emperor (IRE) presentado por Bhupát Seemar y será conducido por el inglés Tadhg O’Shea, seguidamente, el norteamericano Tumba Rumba con la conducción de James Doyle, el británico Walk of Stark y Michael Barzalona en la silla, Heart of Honor, con la dupla familiar de Jamie y Saffie Osbourne y por último, Tap Leader con el jockey Patrick Doobs.