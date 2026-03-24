El Festival de la Dubai World Cup concede cuatro plazas para las Breeders' Cup 2026, que se celebran en Keeneland

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La Challenge Series consta de las mejores carreras de todo el mundo y otorga a cada ganador una entrada automática y gratuita al Campeonato Mundial Breeders' Cup. “Si ganas, estás dentro” es la Breeders' Cup Challenge Series, donde los mejores purasangres del mundo compiten por un puesto gratuito en la parrilla de salida del Campeonato Mundial Breeders' Cup 2026, que se celebrará del 30 al 31 de octubre en Keeneland.

Dubai World Cup: Cuatro plazas están en juego este sábado en Meydan

La edición 30 de la Dabai World Cup Gr1, se presenta este sábado en el hipódromo de Meydan Racecourse, con una cartelera de nueve carreras que inician a partir de las 7:45 a.m. hora venezolana. La Breeders' Cup Challenge Series se activa con cuatro competencias que otorgan un puesto directo para la edición que se corre el 30 al 31 de octubre en Keeneland, Lexington, Kentucky.

· La Dubai Golden Shaheen Gr1, doce ejemplares van en la sprint que comanda Bentornato y Tuz, prueba que otorga una plaza para la Breeders’ Cup Sprint G1.

· La Dubai Sheema Classic G1; Calandagan (Ire) lidera a este grupo de seis ejemplares que buscan una plaza para la Breeders’ Cup Turf G1.

· La Dubai Sheema Turf G1, Ombudsman (Ire) está al frente de este grupo de once nominados en la carrera que da una plaza para la Breeders’ Cup Mile G1.

· La Dubái World Cup G1, con Forever Young como el candidato vencer, concede un puesto para la Breeders’ Cup Classic G1.

Como parte de los beneficios de la Serie Desafío, la Breeders' Cup cubrirá las cuotas de inscripción de los ganadores de todas las carreras de la Breeders' Cup Challenge Series para que participen en el Campeonato Mundial. La Breeders' Cup también proporcionará viáticos a todos los participantes residentes fuera de Norteamérica para competir en el Campeonato Mundial.

El ganador del Desafío deberá ser nominado al programa de la Breeders' Cup antes de la fecha límite de preinscripción del 19 de octubre de 2026 para recibir las recompensas.