José Francisco D’Angelo desde Meydan habla sobre Bentornato que va en la Dubai Golden Shaheen (G1)

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Los preparativos están adelantados para la jornada 30 de la Dubai World Cup, en medio de una situación bélica que sacude al Medio Oriente. Sin embargo, el Hipódromo de Meydan se mantiene firme en su compromiso de albergar a los mejores jinetes, entrenadores y ejemplares del mundo este próximo sábado 28 de marzo de 2026.

José Francisco D’Ángelo está en Dubai y habla de Bentornato

Nueve carreras están programadas para este evento mundial, entre ellas la Dubai Golden Shaheen G1, una prueba de sprint que además otorga un puesto directo para la Breeders’ Cup Sprint G1. En esta justa 12 ejemplares fueron inscritos, entre ellos Bentornato, ganador de la Breeders’ Cup Sprint G1 de la pasada temporada en Del Mar.

El entrenador venezolano presenta al ganador del Breeders' Cup Sprint G1, Bentornato, en el Dubai Golden Shaheen G1, que será su tercer viaje a Dubái. En 2021, presentó a Jesus' Team, que terminó sexto en el Dubai World Cup G1, antes de que Caramel Chip y Run Classic quedaran rezagados en el Godolphin Mile y el Dubai Golden Shaheen en 2024.

“El 2025 fue un año increíble”, dice. “Lo planeamos todo el año para que Bentornato y Shisospicy participaran en la Breeders' Cup y ganamos; fue una sensación increíble. Puede parecer fácil, pero Bentornato corrió en tres hipódromos y Shisospicy en más de seis, así que viajaron mucho el año pasado”.

A la tercera va la vencida

D'Ángelo tiene sed de más y está especialmente interesado en conseguir victorias fuera de Estados Unidos.

“Siento que hay que seguir ganando y mejorando”, continúa. “Soy muy competitivo conmigo mismo. Simplemente busco superarme y estar presente en las mejores carreras del mundo”.

“Bentornato tiene mucho talento”, dice su entrenador. “Es fuerte, pero cuando va a la pista se concentra por completo en su trabajo. Si analizamos su trayectoria, estuvo invicto en sus primeras cuatro carreras a los dos años, pero luego perdió en Arabia Saudita contra el mejor caballo del mundo, Forever Young. Corrió de maravilla, pero nos dimos cuenta de que una milla no es lo que necesita”.

“Es mi tercera vez aquí y estoy muy contento”, dijo. “Los dueños también vendrán y estamos deseando que llegue el sábado”.

Bentornato es quizás uno de los mejores caballos que hay actualmente en Dubái. No obstante, tiene rivales como Tuz, un experimentado ganador en estas tierras y que buscará otra victoria.