Julien Leparoux fue acreedor del premio George Woolf Memorial en Estados Unidos

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Este lunes se dio a conocer que el jinete francés Julien Leparoux ha sido galardonado con el Premio George Woolf 2026 por votación de jinetes de todo el país, que da reconocimiento al jockey por haber demostrado una conducta personal y profesional ejemplar, tanto dentro como fuera de la pista, que realza la imagen de la hípica en los Estados Unidos.

El premio honra la memoria de George Woolf, un legendario jinete conocido por montar a Seabiscuit y por su brillantez táctica, quien falleció tras un accidente en Santa Anita Park en 1946.

Julien Leparoux un talento internacional

Leparoux, francés de 42 años, compite en Estados Unidos desde 2005. En 2006, ganó el premio Eclipse como mejor jinete aprendiz de Norteamérica. En 2009, también recibió el premio Eclipse como mejor jinete de Norteamérica. Es uno de los cuatro únicos jinetes que han ganado un premio Eclipse tanto en su etapa de aprendiz como de jinete profesional.

Hasta el 23 de marzo, Leparoux había ganado 3.068 carreras y acumulado ganancias en premios de más de 207 millones de dólares. Su mayor éxito se ha dado en el Breeders' Cup World Championships, donde ha ganado siete de las prestigiosas carreras y se ha clasificado en otras 15.

Su mejor actuación en la Breeders' Cup fue en 2009 en Santa Anita, cuando ganó el Breeders' Cup Filly and Mare Sprint (G1) con Informed Decision; la Breeders' Cup Juvenile Fillies (G1) a bordo de She Be Wild y la Breeders' Cup Dirt Mile (G1) en Furthest Land.

Ganadores recientes

El George Woolf Memorial, se otorga anualmente desde 1950 por el Jockeys' Guild y es considerado uno de los honores más prestigiosos y personales que un jinete puede recibir en Norteamérica. Los últimos cinco ganadores, han sido:

2026 : Julien Leparoux

: Julien Leparoux 2025 : Kendrick Carmouche

: Kendrick Carmouche 2024 : Junior Alvarado

: Junior Alvarado 2023 : Javier Castellano

: Javier Castellano 2022: Joe Bravo

Destacamos que Ramón Alfredo Dominguez, fue el primer jinete venezolano en recibir este galardón; 2012.