El jinete volador se despide: Lanfranco Dettori estará en Uruguay como parte de su retiro por Suramérica

Lanfranco Dettori, el jinete que ha ganado múltiples campeonatos europeos, hizo pública su decisión de retirarse como jockey activo después de participar en la Breeders' Cup 2025 en diciembre pasado en Del Mar, California. Retiro, que concluirá con una gira por Sudamérica, pasando por Argentina (cumplida), Uruguay y Brasil.

Lanfranco Dettori cumplirá con la segunda etapa de su despedida

La gira de despedida de Frankie Dettori por Sudamérica continúa este martes 6 de los corrientes en el hipódromo de Maroñas, en Montevideo, Uruguay. Hipódromo que preparó una cartelera de 20 carreras, en la cual cuatro carreras servirán para observar al gran showman del sillín.

Al anunciar el fin de su etapa como jinete en los Estados Unidos durante la semana de la Breeders' Cup el otoño pasado, Dettori, de 55 años, declaró su intención de terminar su carrera con una serie de apariciones como invitado en Sudamérica.

Gira que comenzó en San Isidro, Buenos Aires, en noviembre, en uno de los días de carreras más destacados de Argentina, el Gran Premio Carlos Pellegrini, y alcanzará su clímax en Gavea, Río de Janeiro, el próximo mes.

Dentro de esta impresionante cartelera en Uruguay, se correrá el tradicional Gran Premio José Pedro Ramírez, que data desde 1889, dos años después del Pellegrini.

Breeders' Cup: Lanfranco Dettori contará con cuatro montas

Lanfranco Dettori comenzará con su primer compromiso de cuatro fijado, en la segunda del programa Premio El Kódigo (ganador del Gran Premio José Pedro Ramírez 2025, la carrera más grande de Uruguay), en distancia de 1.400 metros, fijada para la 1:30 p.m. (Vzla), con el ejemplar Most Sound (Arg), yegua entrenada por Facundo Santesteban.

El segundo compromiso será en el sexto premio: Sistema Integrado Nacional Turf, en 1.400 metros, estará sobre la yegua Militante para el entrenador Ramón Peralta. Hora 3:10 pm.

En la séptima, que se correrá por el Premio: Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa llevará las riendas del caballo brasileño Soy Poronguero, entrenado por Roberto Solanes. Hora 3:35 p.m.

Dettori culminará sus compromisos con el brasileño Sparco en el Gran Premio Pedro Piñeyrua (Gr.3), que se correrá en la novena de la cartelera pautada en 1.600 metros. Este ejemplar será presentado por Dirceu Antunes. Hora de inicio: 4:40 p.m.

Vale acotar que el Gran Premio Pedro Piñeyrua (Gr.3) es la primera carrera del año del Suramérica, que está incluida en la serie Breeders' Cup Challenge (“Si ganas, estás adentro”), que otorga una clasificación directa para Breeders' Cup Dirt Mile (G1), a correrse el 30 y 31 de octubre en Keeneland.