Javier Castellano con Strategic Risk en fantástica exhibición se convierte en el ganador del Smarty Jones Stakes

Este fin de semana se corrió el Smarty Jones Stakes, la primera carrera puntuable para el Derby de Kentucky en Oaklawn Park, con una cuota de 10-5-3-2 y 1, en la cual el ejemplar Strategic Risk, con la monta del jinete Salón de la Fama, Javier Castellano para Mark Casse, se convirtió en el ganador de este evento y obtiene sus primeros 10 puntos rumbo a Las Rosas, a correrse el sábado 2 de mayo, con una bolsa a repartir de $5 millones.

El Smarty Jones Stakes, es la primera carrera de cuatro puntuable para el Derby de Kentucky, que se corre en Oaklawn Park, con una cuota de 10-5-3-2 y 1. Luego sigue el Southwest Stakes, después el Rebel Stakes y por el último Arkansas Derby, la prueba de mayor cuantía que celebra este circuito ubicado en Illinois.

El Smarty Jones Stakes, valorada en $250.000 en la que ocho potros de tres años se disputaron el honor en distancia de 1.700 metros, donde, Strategic Risk, con la monta de Javier Castellano, se llevó los honores en fantástica demostración tras tomar la delantera a falta de un cuarto de milla y luego despegarse en la recta final para lograr una victoria dominante, por cuatro cuerpos.

Strategic Risk, propiedad e John C. Oxley, salió detrás de la velocidad bajo el control del jinete venezolano Javier Castellano. Scar Ship, salió muy rápido desde el comienzo, mientras Castellano permitía a Strategic Risk ubicarse en tercer lugar a la par de Oscar's Hope.

Scar Ship llevaba una clara ventaja en los parciales del cuarto de milla de :24.48 y :49.72, mientras Strategic Risk se situaba segundo en la recta opuesta, y a pesar del ritmo lento, Strategic Risk no tuvo problemas para superar a Scar Ship en la recta final y nunca tuvo rivales para ganar en 1:45.06.

Fue la segunda victoria consecutiva en stakes para Strategic Risk, quien estuvo igualmente impresionante al ganar el $300,000 In Reality , la tercera etapa de la división masculina del Florida Thoroughbred Breeders' and Owners' Association Florida Sire Stakes, por nueve cuerpos en Gulfstream Park el 29 de noviembre.

Strategic Risk, hijo de Noble Bird en Strategize por Afleet Alex, ha ganado la mitad de sus seis carreras, y los $138,750 que ganó por ganar el Smarty Jones elevaron su bankroll de por vida a $392,300.