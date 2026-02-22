Lionel Messi explota contra el árbitro principal tras la derrota del Inter de Miami

Suscríbete a nuestros canales

La tensión se apoderó del terreno de juego y fuera del mismo este sábado 21 de febrero luego de la contundente derrota 0-3 del Inter Miami frente a Los Angeles Football Club. Las cámaras captaron un momento que rápidamente se hizo viral en las redes sociales: Lionel Messi, visiblemente molesto, intentó confrontar al árbitro principal tras el pitazo final.

El ambiente ya estaba cargado tras un partido en el que el conjunto de Miami nunca logró imponer condiciones y aprovechar sus oportunidades de cara al gol. La frustración se acumuló con el correr de los minutos y, al concluir el encuentro, el capitán argentino se dirigió con determinación hacia la zona donde se encontraba el cuerpo arbitral.

Lionel Messi – Inter de Miami

Las imágenes muestran al astro argentino caminando muy consternado y con palabras firmes, aparentemente con la intención de ingresar al vestuario de los oficiales para reclamar decisiones puntuales del compromiso.

En ese instante apareció Luis Suárez, quien lo tomó del brazo y lo contuvo para evitar que la situación pasara a mayores y tuviera suspensiones de cara al futuro. El delantero uruguayo actuó como mediador y, con insistencia, logró que Messi desistiera de su intención.

Más allá del episodio, la derrota dejó interrogantes deportivos para Inter Miami. Si bien es cierto que es la primera jornada, el equipo fue superado con claridad por LAFC y deberá ajustar piezas si quiere recuperar terreno en la temporada.

Finalmente, lo ocurrido no pasó desapercibido y volvió a demostrar que, gane o pierda, Lionel Messi siempre es protagonista y que esto será uno de los temas más mencionados dentro del fútbol en los próximos días.